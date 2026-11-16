마사회, 과천 김장축제에 1000만원 후원…취약층 겨울나기 지원

한국마사회가 겨울철을 앞두고 지역 내 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 김장 나눔에 힘을 보탰다.

마사회는 지난 13일부터 14일까지 과천 시민회관 시계탑 광장에서 열린 ‘2026년 과천 김장축제’에 기부금 1000만 원을 지원했다고 16일 밝혔다.

▲마사회 ‘2026년 과천 김장축제’ 1000만원 기부 ⓒ한국마사회

과천시 복지정책과가 주최하고 과천종합사회복지관이 주관한 이번 축제는 ‘김장愛(애), 정(情)을 나누다’를 주제로 지자체와 공공기관, 지역 기업, 시민들이 함께 참여하는 민·관·공 협력 사회공헌 활동으로 진행됐다.

마사회는 이번 후원을 통해 저소득층과 독거어르신, 한부모 가정 등 지역 취약계층과 봉사 참여 주민 등 약 1000가구에 김장김치를 전달하는 데 힘을 보탰다.

마사회 관계자는 “추운 겨울을 앞둔 지역 이웃들에게 정성껏 담근 김장김치가 작은 위로와 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하고 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 온기를 전하는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.