화성특례시, 다함께돌봄센터 2곳 추가 개소…초등돌봄 확대

화성특례시가 지역 내 초등돌봄 공백을 줄이고 양육 가정의 부담을 덜기 위해 다함께돌봄센터를 확대한다.
화성시는 16일 봉담6센터와 신동6센터를 추가 개소한다고 밝혔다. 이에 따라 화성시 다함께돌봄센터는 기존 27개소에서 29개소로 늘어난다.
다함께돌봄센터는 부모의 소득과 관계없이 돌봄이 필요한 초등학생에게 정기·일시 돌봄을 비롯해 급식과 간식, 다양한 돌봄 프로그램을 제공하는 지역사회 돌봄시설이다.
봉담읍과 동탄9동에 각각 들어서는 두 센터는 학기 중 평일 오후 1시부터 7시까지, 방학 중에는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.
특히 시는 겨울방학을 앞두고 센터를 조기 개소해 방학 중 돌봄 수요에 선제적으로 대응할 계획이다. 방학 기간에는 ‘행복밥상’ 무상급식 지원사업과 ‘틈새돌봄서비스’를 연계해 돌봄과 급식을 함께 제공한다.
이희정 시 성평등가족국장은 “돌봄은 한 가정의 몫이 아니라 지역사회가 함께 책임져야 할 과제”라며 “지역별 돌봄 수요와 주민 생활권을 고려해 시설을 단계적으로 확대하고, 아이와 보호자가 체감하는 돌봄의 질도 높이겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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