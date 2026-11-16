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화성특례시, 다함께돌봄센터 2곳 추가 개소…초등돌봄 확대
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화성특례시, 다함께돌봄센터 2곳 추가 개소…초등돌봄 확대

김원태 기자  |  기사입력 2026.11.16. 10:27:00

화성특례시가 지역 내 초등돌봄 공백을 줄이고 양육 가정의 부담을 덜기 위해 다함께돌봄센터를 확대한다.

화성시는 16일 봉담6센터와 신동6센터를 추가 개소한다고 밝혔다. 이에 따라 화성시 다함께돌봄센터는 기존 27개소에서 29개소로 늘어난다.

▲다함께돌봄센터 신동6센터 내부 모습 ⓒ화성특례시

다함께돌봄센터는 부모의 소득과 관계없이 돌봄이 필요한 초등학생에게 정기·일시 돌봄을 비롯해 급식과 간식, 다양한 돌봄 프로그램을 제공하는 지역사회 돌봄시설이다.

봉담읍과 동탄9동에 각각 들어서는 두 센터는 학기 중 평일 오후 1시부터 7시까지, 방학 중에는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.

특히 시는 겨울방학을 앞두고 센터를 조기 개소해 방학 중 돌봄 수요에 선제적으로 대응할 계획이다. 방학 기간에는 ‘행복밥상’ 무상급식 지원사업과 ‘틈새돌봄서비스’를 연계해 돌봄과 급식을 함께 제공한다.

이희정 시 성평등가족국장은 “돌봄은 한 가정의 몫이 아니라 지역사회가 함께 책임져야 할 과제”라며 “지역별 돌봄 수요와 주민 생활권을 고려해 시설을 단계적으로 확대하고, 아이와 보호자가 체감하는 돌봄의 질도 높이겠다”고 말했다.

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김원태

김원태 기자

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경기인천취재본부 김원태 기자입니다.

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