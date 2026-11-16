의왕시 마을공동체, 어르신 위한 국밥 나눔 행사 개최

경기 의왕시 마을공동체 네추럴 솔루션은 지난 14일 내손동 모락산아이들 지역아동센터에서 ‘마음을 여는 국밥 나눔 행사’를 개최했다.

16일 의왕시에 따르면 이번 행사는 2026년 의왕시 마을공동체 주민제안 공모사업의 지원으로 마련됐으며, 지역 어르신들에게 따뜻한 식사를 대접하고 이웃 간 나눔과 소통을 나누기 위해 추진됐다.

▲김성제 의왕시장이 국밥 나눔행사를 찾아 관계자들을 격려하고 있다. ⓒ의왕시

이날 행사에는 네추럴 솔루션 운영위원과 지역아동센터 관계자, 자원봉사자 등이 참여해 어르신들에게 정성껏 준비한 국밥을 대접했다.

특히 하모니카 공연과 지역아동센터 어린이들의 동시 낭송 등 문화공연도 함께 진행돼 어린이와 어르신이 세대를 넘어 교류하고 화합하는 시간을 가졌다.

네추럴 솔루션 관계자는 “어르신들에게 따뜻한 한 끼가 작은 기쁨과 위로가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

김성제 시장은 “따뜻한 한 끼를 나누고 어린이와 어르신이 함께 정을 나누는 모습이 지역사회에 훈훈한 감동을 전하고 있다”며 “앞으로도 주민들이 주도적으로 지역의 문제를 해결하고 이웃과 함께 나눔을 실천하는 마을공동체가 더욱 활성화 될 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

한편 올해 14회째를 맞은 국밥 나눔 행사는 내손동의 대표적인 마을 나눔 행사로 자리 잡으며 이웃 간 유대 강화와 지역사회 화합에 기여하고 있다.