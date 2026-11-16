한국관광공사, 말레이시아 대형 포상관광단 1500명 유치

한국관광공사(사장 박성혁)가 말레이시아 대표 건강식품 및 웰니스 제품 직접판매 기업인 ‘비이 인터내셔널(BE International)’의 포상관광단 1500여 명을 유치했다.

비이 인터내셔널은 매년 1000~2000명 규모의 해외 포상관광을 추진하는 기업으로, 공사 쿠알라룸푸르지사의 지속적인 유치 활동에 힘입어 2018년과 2023년에 이어 세 번째로 한국을 찾았다.

ⓒ한국관광공사

공사는 2025년 1월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최한 ‘코리아 트래블마트(Korea Travel Mart)’에서 해당 기업을 핵심 재유치 대상으로 선정한 이후, 현지 네트워크를 활용한 지속적 관리와 맞춤형 마케팅을 통해 방한 수요를 구체화했다.

코리아 트래블마트는 한국관광공사가 해외 바이어와 국내 관광업계를 연결해 방한 관광상품과 사업 협력 기회를 만드는 기업 간 비즈니스 매칭 행사이다.

서울뿐 아니라 하노이 등 해외에서도 열리며, 일대일 상담과 관광상품 홍보를 통해 구미주·대양주 등 신흥 시장의 방한 수요를 확대하고 있다.

공사는 같은 해 9월 해당 기업의 해외 포상관광 계획을 포착해 기업 특성에 맞춘 유치 전략을 마련했다.

특히 참가자의 60% 이상이 무슬림이라는 점에 주목해 할랄 인증 식당, 맞춤형 케이터링, 기도실 등 무슬림 친화 관광환경을 집중적으로 제안했다.

아울러 한국의 가을 정취를 만끽할 수 있는 11월의 계절적 매력과 K-컬처, K-푸드 체험 프로그램을 연계해 한국만의 차별화된 경쟁력을 강조했다.

당초 이 기업은 참가자의 높은 무슬림 비율 등을 고려해 튀르키예를 유력한 목적지로 검토하고 있었다.

이에 공사는 한국의 친무슬림 관광환경과 대규모 단체 수용 역량을 적극적으로 알리며 맞춤형 관광 일정 등을 제시했다.

또한 지난 4월에는 기업 의사결정권자와 송출 여행사 관계자의 방한 사전답사를 지원하고, 공사 국제관광본부장의 면담을 통해 공사의 적극적인 유치 지원 의지를 전달했다.

답사 기간에는 할랄 식음시설과 K-컬처 체험 프로그램 등을 점검하며 한국의 포상관광 수용 역량과 관광 경쟁력을 직접 확인했고, 지난 5월 26일 한국 방문이 최종 확정됐다.

참가자들은 지난 13~24일까지 약 200명씩 모두 8차례에 걸쳐 방한하며, 서울과 경기 그리고 강원 일대를 여행하고 한국의 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 예정이다.

코리아MICE뷰로 홍현선 실장은 16일 “올해 10월까지 공사가 직접 유치하거나 지원한 기업회의·포상관광 방한객은 25만명으로, 전년 동기 대비 13.5% 증가했다”며, “이번 비이 인터내셔널 유치는 현지 네트워크를 활용한 잠재 수요 발굴과 참가자 특성을 고려한 맞춤형 지원이 결실을 맺은 사례”라고 말했다.

이어 “앞으로도 MICE 지원 역량을 적극 활용해 잠재 수요를 발굴하고 중대형 단체 유치를 확대해 나가겠다”고 했다.