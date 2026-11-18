전남광주통합특별시 서구가 재정 악화를 이유로 5급 이상 간부공무원의 1개월 분 급여를 반납하거나 지급을 지연하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

18일 <프레시안> 취재를 종합하면 서구는 오는 20일 구의회에 제출할 2027년도 본예산안을 편성하면서 5급 이상 공무원의 1달 치 급여가 빠진 11개월분의 급여만 반영했다.

서구청 관계자는 "조직을 운영하는 데 드는 기본 경비는 계속 늘고 교부금 수입은 줄어들면서 한계에 이르렀다"면서 "주민 관련 예산만 계속 줄일 수는 없어 5급 이상 간부들 사이에서 경비를 줄이자는 공감대가 형성된 것 같다"고 설명했다.

이어 "다만 의회 제출 기한까지 시간이 남았기 때문에 최종 결정된 사항은 아니다"고 밝혔다.

주민 대상 사업을 줄이는 데 따른 부담을 구청도 함께 나눠지겠다는 취지에서 간부 급여 일부를 예산안에서 뺐다는 게 서구의 설명이다.

서구는 내년에 신규 사업을 벌이지 않고 기존 사업만 유지해도 500억 원 넘게 부족한 것으로 파악했다. 이에 주민 행사와 워크숍 등에서 약 200억 원을 줄여 본예산을 편성했다.

특히 재정난의 주요 원인으로는 부동산교부세와 조정교부금 감소가 지목됐다.

서구의 경우 2022년에는 국가에서 받는 부동산교부세가 330억 원 정도였는데, 이후 170억~190억 원 수준까지 떨어졌다. 또한 일반회계 결산 기준 조정교부금 수입도 2024년 약 788억 원에서 지난해 약 734억 원으로 54억 원 가량 감소했다.

▲전남광주통합특별시 서구청 전경 ⓒ서구청

서구 뿐만 아니라 광주지역 자치구 모두 세입와 교부금이 감소하는 반면 인건비·경비가 늘면서 재정난을 겪고 있는 실정이다.

광주 5개 자치구 재정 현황을 보면 구의 평균세입은 2022년 2421억 원에서 지난해 2182억 원으로 239억 원, 약 10% 감소했다.

같은 기간 인건비 등 의무경비를 포함해 집계한 평균 지출은 2234억 원에서 2440억 원으로 205억이 증가했다.

재정난 타개책으로 전남광주 구청장협의회는 통합특별시에 자치구 조정교부금 교부율을 현행 23.9%에서 전남 시·군과 같은 27%로 높여 달라고 요구하고 있다.