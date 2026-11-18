전남광주통합특별시 서구가 재정 악화를 이유로 5급 이상 간부공무원의 1개월 분 급여를 반납하거나 지급을 지연하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
18일 <프레시안> 취재를 종합하면 서구는 오는 20일 구의회에 제출할 2027년도 본예산안을 편성하면서 5급 이상 공무원의 1달 치 급여가 빠진 11개월분의 급여만 반영했다.
서구청 관계자는 "조직을 운영하는 데 드는 기본 경비는 계속 늘고 교부금 수입은 줄어들면서 한계에 이르렀다"면서 "주민 관련 예산만 계속 줄일 수는 없어 5급 이상 간부들 사이에서 경비를 줄이자는 공감대가 형성된 것 같다"고 설명했다.
이어 "다만 의회 제출 기한까지 시간이 남았기 때문에 최종 결정된 사항은 아니다"고 밝혔다.
주민 대상 사업을 줄이는 데 따른 부담을 구청도 함께 나눠지겠다는 취지에서 간부 급여 일부를 예산안에서 뺐다는 게 서구의 설명이다.
서구는 내년에 신규 사업을 벌이지 않고 기존 사업만 유지해도 500억 원 넘게 부족한 것으로 파악했다. 이에 주민 행사와 워크숍 등에서 약 200억 원을 줄여 본예산을 편성했다.
특히 재정난의 주요 원인으로는 부동산교부세와 조정교부금 감소가 지목됐다.
서구의 경우 2022년에는 국가에서 받는 부동산교부세가 330억 원 정도였는데, 이후 170억~190억 원 수준까지 떨어졌다. 또한 일반회계 결산 기준 조정교부금 수입도 2024년 약 788억 원에서 지난해 약 734억 원으로 54억 원 가량 감소했다.
서구 뿐만 아니라 광주지역 자치구 모두 세입와 교부금이 감소하는 반면 인건비·경비가 늘면서 재정난을 겪고 있는 실정이다.
광주 5개 자치구 재정 현황을 보면 구의 평균세입은 2022년 2421억 원에서 지난해 2182억 원으로 239억 원, 약 10% 감소했다.
같은 기간 인건비 등 의무경비를 포함해 집계한 평균 지출은 2234억 원에서 2440억 원으로 205억이 증가했다.
재정난 타개책으로 전남광주 구청장협의회는 통합특별시에 자치구 조정교부금 교부율을 현행 23.9%에서 전남 시·군과 같은 27%로 높여 달라고 요구하고 있다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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