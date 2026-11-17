인천지역 농가와 로컬브랜드의 제품을 한자리에서 만나고 개항장 일대 문화체험까지 즐길 수 있는 직거래 장터가 열린다.

인천광역시는 오는 21일부터 22일까지 이틀간 상상플랫폼 웨이브홀에서 ‘제4회 제물포웨이브 마켓’을 개최한다고 17일 밝혔다.

▲제3회 제물포웨이브 마켓 행사 모습 ⓒ인천광역시

‘가을 수확을 담은 파머스마켓’을 주제로 열리는 이번 행사에는 지역 농가와 마을기업, 로컬브랜드 등 71개 부스가 참여해 제철 농산물과 먹거리, 공예품, 패션·뷰티 상품 등을 선보인다. 지역농협 농산물과 인천축산농협의 한우·한돈 직판 행사도 진행된다.

가족 단위 방문객을 위한 6종의 체험 프로그램과 농산물 게임, 시간대별 특가 행사도 마련된다.

개항장 일대에서는 ‘제물포 타임로드 팝업하우스’를 연계 운영한다. 이음1977에서는 건축·드로잉 체험을, 1883개항살롱에서는 막걸리 만들기와 전통주 시음 프로그램을 진행한다.

지역 상권 활성화를 위한 구매 혜택도 제공한다. 행사장에서 1만 원 이상 구매하면 스탬프를 적립할 수 있으며, 3개를 모으면 3000 원 할인쿠폰을 받을 수 있다. 5만 원 이상 구매 고객에게는 다회용 가방을 선착순 증정한다. 제물포구 내에서 3만 원 이상 결제한 영수증을 인증해도 3000 원 할인쿠폰을 지급한다.

인천e지 애플리케이션을 활용한 개항장 스탬프 투어도 진행한다. 지정 관광지 4곳을 방문해 투어를 완료하면 개항장 가맹점에서 사용할 수 있는 5천 원 쿠폰을 제공한다.

행사는 오전 11시부터 오후 6시까지 운영하며 별도 신청 없이 무료로 입장할 수 있다. 다만 개항장 문화체험 프로그램은 네이버에서 ‘제물포타임로드 팝업하우스’를 검색해 사전 예약해야 한다.

구혜림 인천시 원도심혁신국장은 “지역 생산자와 소비자, 원도심의 문화·관광자원을 연결해 제물포 일대에 활력을 더할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.