인천 디자인 산업의 성과를 돌아보고 미래 비전을 공유하는 디자인 축제의 장이 열린다.

인천광역시는 오는 20일부터 22일까지 3일간 인천문화예술회관에서 ‘2026 인천국제디자인페어(2026 INDEF)’를 개최한다고 17일 밝혔다.

▲인천국제디자인페어 20주년 행사 안내문 ⓒ인천광역시

올해로 20주년을 맞는 이번 행사는 ‘스물; 인천을 만나다’를 주제로 지난 20년간 인천 디자인 산업의 성과를 조명하고 도시와 사람, 지역과 문화를 디자인으로 연결하는 미래 방향을 제시한다.

전시에는 △지역 디자인 기업의 혁신 포트폴리오를 소개하는 디자인기업관 △인천과 해외 작가들이 참여하는 국제교류전 △대학생들의 창의적인 작품과 굿즈 나눔 마켓으로 구성된 예비디자이너전 △사회문제 해결 아이디어를 담은 K-디자인 콘서트 수상작 전시 등이 마련된다.

이와 함께 인천시 공예명장 브랜드 ‘공명’의 작품과 산업디자인 지원 성과를 소개하는 인천디자인지원센터관 등 총 300여 점의 작품을 선보인다.

예비 디자이너들이 자신의 디자인 철학과 작품을 직접 발표하는 ‘디자인 버스킹’과 관람객 참여형 포스트잇 메시지 코너 등 부대행사도 운영한다.

개막식은 20일 오후 2시 인천문화예술회관 회의장에서 열리며, 인천 지역 음악 단체인 ‘인천콘서트 챔버’의 20주년 기념 축하 공연이 진행된다.

시는 이번 행사를 계기로 산·학·관 협력을 강화하고 디자인 산업 인프라 지원을 확대해 지역 디자이너와 기업의 지속적인 성장을 지원할 계획이다.

박찬대 인천시장은 “지난 20년간 쌓아온 디자인 역량은 인천의 도시 가치를 재평가하고 새로운 성장을 이끌 핵심 동력”이라며 “인천의 역사와 이야기가 담긴 디자인이 시민의 일상과 도시 곳곳에 스며들 수 있도록 다각적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.