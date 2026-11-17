인천광역시가 종량제봉투 수급 상황이 안정세를 보임에 따라 일일점검을 종료하고 상시 관리체계로 전환한다.

인천시는 중동 사태 장기화에 따른 원재료 수급 불안과 사재기 우려에 대응하기 위해 지난 3월부터 약 7개월간 운영한 종량제봉투 일일점검 체계를 마무리한다고 17일 밝혔다.

▲종량제봉투 일일점검 현장 ⓒ인천광역시

시는 그동안 군·구와 함께 제작업체와 판매소를 방문해 원료 재고와 봉투 공급 상황을 점검하고 시민 안내를 병행해 왔다.

아울러 재생원료 사용 종량제봉투 제작 확대를 위해 내년도 국비 1억700만 원을 확보했으며, 압출성형기 신규 구입 1대와 부분 교체 3대 등 관련 설비 확충도 내년까지 완료할 계획이다.

특히 전국 최초로 ‘종량제봉투 수급위기 대응 매뉴얼’을 마련해 향후 유사한 위기 발생 시 단계별 공급 점검과 비상재고 관리, 현장 대응, 시민 안내 등이 체계적으로 이뤄지도록 했다.

시는 일일점검은 종료하되 수급 상황에 대한 모니터링과 군·구 협조체계는 유지해 위기 발생 시 신속하게 대응할 방침이다.

최명환 시 자원순환정책과장은 “앞으로도 위기 단계별 대응체계를 바탕으로 유사 상황에 더욱 신속하고 체계적으로 대응하겠다”고 말했다.