인천광역시가 김장철을 앞두고 시민들의 안전한 먹거리 확보를 위해 김장용 식재료 제조·판매업소에 대한 위생관리를 강화한다.

인천시는 오는 18일부터 25일까지 6일간 시와 군·구 합동으로 김장용 성수식품 제조·판매업소 80곳을 대상으로 위생점검과 수거·검사를 실시한다고 17일 밝혔다.

▲김장용 성수식품 제조업소 점검 모습 ⓒ인천광역시

점검 대상은 최근 2년간 위생점검을 받지 않았거나 부적합 이력이 있는 업소와 김치·고춧가루·젓갈류 등을 제조·판매하는 업체다.

주요 점검 사항은 부패·변질된 원료 사용 여부, 무표시 또는 사용 금지 원료 사용 여부, 제조시설과 기구의 위생 상태, 지하수 수질검사 실시 여부 등이다.

고춧가루와 젓갈류 등 가공식품을 비롯해 배추·무 등 농산물, 굴·멸치·명태 등 수산물 총 30건도 수거해 정밀검사한다. 가공식품의 기준·규격과 농산물 잔류농약·중금속, 수산물 중금속 등을 확인할 예정이다.

점검 결과 위반업체에는 관련 법령에 따라 행정처분을 하고, 부적합 제품은 즉시 회수·폐기해 유통을 차단할 방침이다.

이지영 시 위생정책과장은 “김장철 식재료 소비가 증가하는 만큼 제조·유통 단계부터 철저한 위생관리가 중요하다”며 “시민들이 안심하고 식품을 구매할 수 있도록 계절별 성수식품 안전관리를 강화하겠다”고 말했다.