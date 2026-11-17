경기 안양시가 경부선 철도지하화 사업의 국가계획 반영을 위해 시민 참여를 독려하고 있다.

안양시는 국토교통부가 추진하는 ‘철도지하화 통합개발 종합계획’ 수립을 위한 대국민 사전 설문조사가 오는 18일 오후 6시까지 진행된다고 17일 밝혔다.

▲경부선 철도지하화 통합개발계획 공청회 안내문 ⓒ안양시

시민들은 국토부와 관계 기관 누리집, 주요 철도역에 게시된 QR코드 또는 온라인 설문 링크를 통해 참여할 수 있다.

국토부는 또 오는 19일 오후 3시 국토연구원 대강당에서 공청회를 열고 사업 추진 방향과 구간별 검토 결과 등을 발표한다. 공청회는 국토연구원 유튜브 채널을 통해 생중계되며 온라인으로도 의견을 제시할 수 있다.

안양시가 추진하는 경부선 철도지하화 사업은 석수역부터 명학역까지 약 7.5㎞ 구간을 지하화하고 상부와 주변 부지를 통합 개발하는 사업이다. 시는 이를 통해 동·서 생활권 단절과 소음·진동 등 주민 불편을 해소하고, 상부 공간에 광역 녹지와 복합 개발 공간을 조성할 계획이다.

시는 사업의 국가계획 반영을 위해 누리집과 블로그, SNS 등을 통해 시민 참여를 홍보하고 있다.

최대호 시장은 “경부선 철도지하화는 단절된 도시 공간을 연결하고 안양의 미래 발전을 이끌 핵심 사업”이라며 시민들의 적극적인 참여를 당부했다.