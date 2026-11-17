경기 의왕시가 자활근로자의 정신건강 증진과 안전한 근로환경 조성을 위해 추진한 맞춤형 건강관리 프로그램을 마무리했다.

의왕시는 올해 4월부터 이달까지 의료급여 특화사업인 ‘건강한 마음, 건강한 일’을 운영하고, 관내 12개 기관에서 근무하는 자활근로자 37명을 대상으로 총 4차례 교육을 진행했다고 17일 밝혔다.

▲‘건강한 마음, 건강한 일’ 맞춤형 건강 관리 프로그램 운영 모습 ⓒ의왕시

이번 프로그램은 지역 내 전문 자활센터 부재로 건강관리와 안전교육 지원에 어려움을 겪는 자활근로자를 돕기 위해 마련됐다.

교육은 스마일 테라피를 비롯해 알코올 의존증 예방교육, 산림 목공 체험, 화재 안전 및 응급처치 교육 등 근로자의 특성과 근무환경을 고려한 맞춤형 과정으로 구성됐다.

참여자들은 심리적 안정과 스트레스 해소를 위한 체험활동부터 건강한 생활습관 교육, 위기 상황 대처를 위한 안전교육까지 다양한 프로그램에 참여했다.

시는 이번 사업을 통해 자활근로자의 신체적·정신적 건강을 증진하고 근로 현장의 안전사고 대응 역량도 높인 것으로 보고 있다.

김성제 시장은 “자활근로자들이 건강하고 안정적인 환경에서 일할 수 있도록 신체적 건강뿐 아니라 마음 건강까지 세심하게 살피겠다”며 “앞으로도 건강한 자립을 위한 맞춤형 지원을 확대하겠다”고 말했다.