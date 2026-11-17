경기 과천시가 청년들과 지역 현안을 공유하고 청년 정책 발전 방향을 모색하는 소통의 자리를 마련했다.

과천시는 지난 13일 청년공간 ‘비행지구’에서 신계용 과천시장과 과천청년네트워크 위원들이 참석한 가운데 ‘청년 정책 간담회’를 개최했다고 17일 밝혔다.

▲청년 정책 간담회 참석자들 기념촬영 ⓒ과천시

이번 간담회에서는 과천청년네트워크 1~3기 활동 성과를 공유하고, 청년들이 직접 기획한 청년자율예산 대시민 투표 결과와 분과별 주요 사업을 발표했다.

특히 청년들은 삶의 질 향상과 지역사회 발전을 위한 네트워크 공동제안 사업을 신계용 시장에게 전달하고, 청년 정책 발전을 위한 다양한 의견을 나눴다.

이어진 네트워킹에서는 시장과 청년들이 자유롭게 소통하며 정책 제안과 지역 현안에 대한 의견을 교환했다.

신계용 시장은 “청년들이 주도적으로 마련한 소중한 제안들이 시정에 적극 반영될 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편 과천청년네트워크는 다음달 3기 해단식을 끝으로 올해 활동을 마무리하고 4기 위원 모집을 추진할 계획이다.