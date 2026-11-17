경기 오산시가 20년 이상 한자리를 지키며 지역의 맛과 전통을 이어온 음식점 5곳을 ‘2026년 오산 오~랜맛집’으로 선정했다.

17일 오산시에 따르면 ‘오산 오~랜맛집’은 오랜 시간 한결같은 맛과 품질로 지역 상권을 지켜온 음식점을 발굴해 지역 음식문화를 관광자원으로 육성하기 위한 사업이다.

▲오산 오~랜 맛집 5곳 선정 결과 ⓒ오산시

시는 지난 7월 신청을 받아 서류 심사를 진행한 뒤 시민평가위원과 소비자식품위생감시원이 업소를 직접 방문해 맛과 위생, 서비스 등을 종합적으로 평가했다.

올해 선정된 음식점은 △할머니집 △백가네부대찌개 △꽃집닭갈비 △미연네칼국수 △칠공주족발 등 5곳이다.

시는 선정 업소에 지정서를 수여하고 위생용품을 지원하는 한편, 공식 홈페이지와 SNS 등을 활용해 홍보할 계획이다.

조용호 시장은 “오산 오~랜맛집은 오랜 시간 시민들과 함께해 온 소중한 지역 음식문화 자산”이라며 “숨은 맛집을 지속적으로 발굴해 지역 외식업 활성화와 음식문화 발전에 힘쓰겠다”고 말했다.