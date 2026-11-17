아시아 25개국 대표모델 70여 명이 참가하는 모델선발대회와

중국, 일본 등 모두 1000여 명이 참여하는 다양한 뷰티 행사 개최

강원랜드(대표이사 김도균)가 아시아 25개국 모델과 패션·엔터테인먼트 관계자들이 함께하는 ‘하이원리조트 2026 아시아모델페스티벌’을 18~22일까지 하이원리조트에서 개최한다.

아시아모델페스티벌은 아시아 각국의 모델과 패션, 뷰티, 엔터테인먼트 산업을 연결하는 글로벌 문화 콘텐츠 행사로 세대와 분야를 아우르는 다채로운 프로그램으로 진행된다.

ⓒ강원랜드

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행사는 17일 글로벌 패션쇼, 퀸스 데뷔를 시작으로 본격적인 막을 올린다.

18일에는 시니어 패션쇼와 글로벌 앰버서더 프로그램이 진행되며, 19일 한복 패션쇼와 키즈·주니어 모델 행사, 페이스 오브 K-POP이 관객들을 만난다.

20일에는 키즈 패션쇼와 아시아 25개국 대표모델들이 참가하는 ‘페이스 오브 아시아(FACE of ASIA)’ 결승전이 펼쳐진다.

21일에는 국내외 유명 디자이너들의 패션쇼가 이어지며, 마지막 날인 22일에는 아시아 각국의 모델과 배우, 가수 등 엔터테인먼트 분야 주요 인사들이 함께하는 ‘아시아모델어워즈(ASIA MODEL AWARDS)’가 축제의 대미를 장식한다.

특히 이번 행사는 아시아 25개국의 대표모델과 미디어 관계자들이 하이원리조트에 모인다는 점에서 글로벌 관광 브랜드로서 하이원의 인지도와 브랜드 가치를 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.

국내외 참가자와 관람객의 방문이 숙박·식음·지역 관광 소비 확대로 이어져 석탄산업전환지역의 관광 활성화와 지역경제에도 활력을 불어넣을 전망이다.

강원랜드는 행사에 참여하는 국가별 대표 모델을 활용해 하이원리조트와 지역 관광자원을 소개하는 국가별 맞춤형 콘텐츠를 제작하고, 다양한 캠페인과 브랜드 홍보영상에도 활용할 계획이다.

이를 통해 행사 기간의 일회성 홍보를 넘어 아시아 각국으로 이어지는 지속적인 글로벌 마케팅 기반을 마련한다는 방침이다.

작년에 이어 3년 연속 개최하는 ‘하이원리조트 2026 아시아모델페스티벌’은 단순 마이스 산업 유치라는 의미를 넘어 패션쇼, 시상식 등 다양한 프로그램을 통해 아시아의 아름다움과 개성을 세계에 널리 알리는 패션·뷰티 페스티벌이다.

하이원 2025 아시아모델페스티벌은 아시아 26개국 톱모델, 디자이너, 인플루언서, 왕홍 등이 참석한 바 있다.

김도균 대표이사는 16일 “아시아 25개국의 모델과 문화·엔터테인먼트 관계자들이 하이원리조트에 모이는 이번 행사는 글로벌 관광 브랜드로서 하이원의 경쟁력을 높이는 좋은 기회”라며 “앞으로도 국제적인 관광 콘텐츠를 적극 확대해 글로벌 공공형 복합리조트로 도약하겠다”고 말했다.