국내외 마라토너와 시민들이 함께 달리는 국제공인 마라톤 대회가 인천에서 열린다.

인천광역시는 오는 22일 인천아시아드 주경기장과 영종구·서해구 일원에서 ‘2026 인천마라톤’을 개최한다고 18일 밝혔다.

▲2026 인천마라톤 안내문 ⓒ인천광역시

인천시와 대한육상연맹이 공동 주최하고 인천시체육회와 인천시육상연맹이 공동 주관하는 이번 대회에는 전 세계 33개국에서 엘리트 선수와 마스터스 참가자 등 약 2만 명이 참가한다.

경기는 오전 8시부터 풀코스(42.195㎞), 10㎞, 5㎞ 등 3개 종목으로 나눠 진행된다. 참가 규모는 풀코스 8000 명, 10㎞ 1만 명, 5㎞ 2000 명이다.

풀코스는 영종구 운서역 일원에서 출발해 청라하늘대교 등을 거쳐 인천아시아드 주경기장에 도착하는 코스로 운영된다. 10㎞와 5㎞ 종목은 인천아시아드 주경기장에서 출발해 다시 출발점으로 돌아오는 방식으로 진행된다. 대회는 채널A를 통해 TV 생중계된다.

대회 당일에는 원활한 진행과 참가자 안전을 위해 주요 구간의 교통이 통제된다. 통제 시간은 오전 7시부터 오후 3시까지로, 운서역 일원에서 영종대로와 하늘대로, 청라하늘대교, 로봇랜드로, 국제대로, 봉수대로 등 마라톤 코스 주변 도로에서 시간대별로 이뤄진다.

시는 경찰·소방 등 관계기관과 협력해 구간별 교통통제와 안전관리에 나설 예정이다. 시내버스도 일부 노선이 임시 우회하며, 무정차 및 우회 정류장과 버스 내부에 안내문을 부착해 시민 불편을 줄일 계획이다.

교통통제 구간과 버스 우회 노선은 인천시 120콜센터를 통해 확인할 수 있다. 대회 관련 자세한 사항은 공식 누리집이나 대회 사무국에서 안내받을 수 있다.

김성현 시 체육진흥과장은 “인천마라톤이 참가자와 시민 모두에게 특별한 추억을 선사하고 함께 소통하는 화합의 장이 되길 바란다”며 “대회 당일 교통통제로 불편이 예상되는 만큼 가급적 대중교통을 이용해 달라”고 당부했다.