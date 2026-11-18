인천광역시가 대학수학능력시험 이후 청소년들의 외부활동이 늘어나는 시기를 맞아 유해환경 점검에 나선다.

인천시는 오는 19일부터 20일까지 이틀간 청소년 밀집지역을 중심으로 야간 합동점검을 실시한다고 18일 밝혔다. 이번 점검은 수능을 마친 청소년들이 번화가와 다중이용시설을 찾으면서 음주 등 유해환경에 노출되는 것을 예방하기 위해 마련됐다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

시는 청소년 출입·고용 금지업소의 불법 영업과 청소년 대상 주류 판매·제공 행위를 집중적으로 살필 예정이다.

점검 대상은 구월동 로데오거리와 부평 테마의 거리 등 주요 번화가에 있는 호프집, 소주방, 유흥주점 등이다. 최근 영업 형태가 다양해진 룸카페와 파티룸, 셀프주점 등 신·변종 업소도 점검 대상에 포함했다.

이를 위해 시는 군·구 자체 점검반을 비롯해 소비자식품위생감시원, 경찰 등과 합동점검반을 구성해 야간 현장 점검을 진행한다.

주요 점검 사항은 청소년 출입·고용 금지업소의 출입 및 고용 여부, 청소년 대상 주류 판매·제공 행위, 신분증 확인 여부 등이다. 일반음식점의 호객행위 등 영업질서 위반 사항도 함께 살핀다.

현장에서는 영업주와 종사자들에게 신분증을 통한 연령 확인을 당부하고 청소년 보호를 위한 계도 활동도 진행한다. 위반사항이 확인되면 관계 법령에 따라 행정처분이나 고발 조치할 방침이다.

김민정 시 보건복지국장은 “수능 이후 청소년들이 유해환경에 노출되지 않도록 기존 유해업소뿐 아니라 룸카페와 파티룸 등 신·변종 업소에 대한 점검도 강화하겠다”며 “영업주와 종사자들도 청소년 보호를 위해 신분증 확인 등 관련 준수사항을 철저히 지켜달라”고 당부했다.