화성특례시 어린이들이 인공지능(AI)을 활용해 생활 속 감염병 예방 아이디어를 직접 앱으로 만들어보는 교육 프로그램이 마련됐다.

화성시는 화성시어린이문화센터에서 수원대학교 동아리 ‘멋쟁이사자처럼 수원대학교’와 협력해 초등학교 5~6학년을 대상으로 AI 교육 프로그램 ‘AI로 ZERO 바이러스’를 운영한다고 18일 밝혔다.

▲화성시어린이문화센터 ‘AI로 ZERO 바이러스’ 교육에서 어린이 멘토로 참여하는 ‘멋쟁이사자처럼 수원대학교’ 동아리 학생들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ화성특례시

이번 교육은 어린이들이 AI를 친숙하게 접하고, 디지털 도구를 활용해 일상 속 문제를 창의적으로 해결할 수 있도록 마련됐다. 특히 지역 대학생들이 멘토로 참여해 어린이들과 함께 아이디어를 구상하고 앱을 제작하는 방식으로 진행된다.

교육은 다음 달 13일과 20일 오전 10시부터 오후 1시까지 화성시어린이문화센터 3층 ‘스튜디오 잇다’에서 두 차례 열린다. 회차별 참여 인원은 12~13세 어린이 10명이며, 전문 강사와 대학생 멘토들이 교육을 돕는다.

참여 어린이들은 먼저 감염병의 특징과 예방 방법을 알아보고, 일상에서 실천할 수 있는 예방 아이디어를 구상한다. 이어 구글 AI 스튜디오를 활용해 자신이 생각한 아이디어를 실제 애플리케이션(앱)으로 구현한다.

이 과정에서는 일상적인 언어로 AI에 원하는 기능을 설명해 프로그램을 만드는 ‘바이브 코딩’ 방식을 활용한다. 코딩 경험이 많지 않은 어린이들도 자신의 생각을 디지털 결과물로 만들어볼 수 있도록 한 것이다.

완성한 앱은 친구들 앞에서 직접 시연하고 주요 기능과 제작 과정을 소개한다. 생활 속 감염병 예방에 앱을 어떻게 활용할 수 있을지도 함께 이야기 나눌 예정이다.

교육을 진행하는 ‘멋쟁이사자처럼 수원대학교’는 전국 대학 연합 IT·AI 커뮤니티인 ‘멋쟁이사자처럼 대학’ 소속 동아리로, IT 서비스 기획과 개발 교육 및 프로젝트 활동을 이어가고 있다.

센터는 이번 프로그램이 어린이들에게 감염병 예방 습관을 익히는 동시에 AI를 활용한 디지털 창작 경험을 제공하는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

조인상 화성시어린이문화센터장은 “대학생들의 AI 역량과 어린이들의 아이디어가 만나 생활 속 문제의 해결 방법을 찾아가는 시간이 되길 바란다”며 “어린이들이 멘토와 함께 앱을 만드는 과정에서 AI 활용에 자신감을 얻고, 배운 내용을 일상에서도 실천하길 기대한다”고 말했다.