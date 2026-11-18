인천광역시가 겨울철 고농도 미세먼지에 대비해 시민들과 함께하는 걷기 캠페인을 진행한다.

인천시는 오는 22일부터 다음 달 11일까지 20일간 시민 참여형 ‘걷고(GO) 줄이고(GO)’ 챌린지를 운영한다고 18일 밝혔다.

▲‘걷고(GO) 줄이고(GO)’ 챌린지 안내문 ⓒ인천광역시

이번 캠페인은 다음 달부터 내년 3월까지 시행되는 제8차 미세먼지 계절관리제를 앞두고 마련됐다. 시민들이 걷기와 대중교통 이용 등 일상 속 작은 실천을 통해 미세먼지 저감에 동참하고, 고농도 미세먼지 발생 시 대응 요령도 익히도록 하기 위한 취지다.

참여 대상은 인천시민과 인천 지역 직장인이다. 참여를 원하는 시민은 모바일 앱 ‘워크온(WalkOn)’을 설치하고 회원가입한 뒤, 앱에서 ‘걷고(GO) 줄이고(GO)’ 챌린지를 찾아 ‘(예약)참여하기’를 누르면 된다. 사전 참여 신청은 이날부터 가능하다.

챌린지 기간에는 누적 걸음 수 14만 보를 달성하고 대기오염 통합경보 문자서비스에 가입하면 된다. 하루 최대 1만 보까지 인정되며, 문자서비스는 기존 가입자도 참여 조건을 충족한 것으로 인정된다.

두 가지 조건을 모두 달성한 참가자 가운데 1000명을 추첨해 커피 모바일 상품권을 제공한다.

시는 이번 캠페인을 통해 걷기 실천뿐 아니라 미세먼지와 오존 등 대기오염 경보에 대한 시민들의 관심도 높일 계획이다.

대기오염 통합경보 문자서비스는 대기오염 경보가 발령되면 외출 자제 등 필요한 대응 정보를 문자로 안내하는 서비스다. 챌린지 앱에서도 간편하게 가입할 수 있다.

이남주 시 기후에너지국장은 “맑은 공기는 일상 속 작은 선택이 모여 만들어지는 것”이라며 “이번 챌린지를 통해 시민들이 미세먼지 저감에 관심을 갖고 생활 속 실천에 동참하길 바란다”고 말했다.