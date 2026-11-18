경기 군포시가 물류시설 주변 주민들의 피해를 줄이고 급증하는 노인복지 재정 부담을 완화하기 위해 지방재정 제도 개선을 건의했다.

18일 군포시에 따르면 한대희 시장은 전날 안양아트센터 컨벤션홀에서 열린 ‘민선9기 제1차 경기도시장군수협의회 정기회의’에 참석해 물류시설 교통유발부담금 제도 개선과 의료급여수급권자의 노인장기요양급여 국비 지원 확대 등 2개 안건을 공식 제안했다.

▲한대희 군포시장이 민선9기 제1차 경기도시장군수협의회 정기회의에 참석했다. ⓒ군포시

이번 건의는 대규모 물류시설로 인한 교통·환경 피해에 대한 적절한 부담 체계를 마련하고, 고령화에 따라 늘어나는 복지 비용을 지방자치단체만으로 감당하기 어려운 현실을 반영한 것이다.

먼저 한 시장은 복합물류터미널과 물류창고가 교통량과 소음 등 각종 불편을 유발하고 있지만, 이에 상응하는 교통유발부담금이 부과되지 않고 있다며 ‘도시교통정비 촉진법 시행령’ 개정을 요청했다.

구체적으로 물류터미널의 특성을 반영한 별도의 교통유발계수를 마련하고, 터미널 내에서 실제 물류 기능을 수행하는 물류창고에도 같은 계수를 적용하자는 내용이다.

한 시장은 물류시설이 유발하는 교통·환경 문제의 해결 비용을 시설물 소유자가 부담하는 것이 원인자 부담 원칙에 부합한다며, 확보된 재원을 인근 주민들의 피해 구제와 주변 환경 개선에 활용해야 한다고 강조했다.

두 번째로는 의료급여수급권자의 노인장기요양 시설·재가급여 비용에 대한 국비 지원 확대를 건의했다.

현재 일반 의료급여 비용은 국가와 지자체가 나눠 부담하지만, 의료급여수급권자의 장기요양급여 비용은 지자체가 전액 부담하고 있어 재정 부담이 크다는 설명이다.

군포시 자료에 따르면 2026년 기준 일반 의료급여 사업의 시비 부담액은 총사업비 482억여 원 중 약 6%인 29억여 원이다. 반면 노인장기요양 의료급여 사업은 총사업비 192억여 원 가운데 시비 부담액이 131억여 원으로 약 68%에 달한다. 장기요양 관련 시비 부담액도 매년 평균 9.6%씩 증가하고 있다.

이에 시는 ‘노인장기요양보험법 시행령’을 개정해 국고 보조 비율을 50% 이상으로 법제화하고, 의료급여수급권자의 장기요양급여 비용에 대해서도 사회복지 분야 교부세 산정기준 개선 등 정부 차원의 재정 지원 방안을 마련해야 한다고 제안했다.

특히 이날 회의에서는 군포시 외에도 부천시와 안양시, 남양주시가 장기요양급여 국비 지원 확대를 함께 건의해 지방자치단체의 재정 부담 완화를 위한 공감대를 형성했다.

한대희 시장은 “물류시설로 인한 교통 유발과 환경 피해는 원인을 제공한 측이 책임져야 하며, 급증하는 사회복지 수요 역시 더 이상 지자체 재정만으로 감당하기 어려운 만큼 국가의 역할이 중요하다”며 “이번 제안이 국가와 지방정부가 함께 상생하고 시민 삶의 질을 높이는 합리적인 제도 개선으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.