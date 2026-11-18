경기 안양지역 유망기업 대표들이 한자리에 모여 기업 간 교류와 협력 방안을 나누고 새로운 성장 기회를 모색했다.

안양산업진흥원은 지난 17일 창업지원센터 강당에서 관내 유망기업 대표 170여 명이 참석한 가운데 ‘제10회 안양시 유망기업 조찬간담회’를 개최했다고 18일 밝혔다.

▲‘제10회 안양시 유망기업 조찬간담회’ 기념촬영 ⓒ안양산업진흥원

이번 간담회는 지역 기업인들이 정기적으로 만나 정보를 나누고 서로의 경험과 노하우를 공유하며, 기업 간 협력 네트워크를 넓히기 위해 마련됐다.

행사에서는 성균관대학교 김범준 교수가 초청돼 ‘물리학으로 보는 인간’을 주제로 특별강연을 진행했다. 김 교수는 물리학적 관점에서 인간과 사회의 다양한 현상을 설명하며, 복잡하고 빠르게 변화하는 환경을 이해하는 새로운 시각과 통찰을 참석자들에게 전했다.

참석한 기업인들은 강연을 통해 급변하는 경영환경을 바라보는 다양한 관점을 접하고, 기업 간 소통과 교류의 시간을 가졌다.

조광희 안양산업진흥원장은 “중동 지역의 지정학적 불안과 글로벌 공급망 재편, 주요국의 통상정책 변화 등으로 대내외 경제 불확실성이 이어지고 있다”며 “이러한 변화 속에서 기업 간 소통과 협력을 강화하고 새로운 기회를 함께 만들어 갈 수 있도록 기업지원과 네트워킹 활성화에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.