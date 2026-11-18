경기 안양지역 유망기업 대표들이 한자리에 모여 기업 간 교류와 협력 방안을 나누고 새로운 성장 기회를 모색했다.
안양산업진흥원은 지난 17일 창업지원센터 강당에서 관내 유망기업 대표 170여 명이 참석한 가운데 ‘제10회 안양시 유망기업 조찬간담회’를 개최했다고 18일 밝혔다.
이번 간담회는 지역 기업인들이 정기적으로 만나 정보를 나누고 서로의 경험과 노하우를 공유하며, 기업 간 협력 네트워크를 넓히기 위해 마련됐다.
행사에서는 성균관대학교 김범준 교수가 초청돼 ‘물리학으로 보는 인간’을 주제로 특별강연을 진행했다. 김 교수는 물리학적 관점에서 인간과 사회의 다양한 현상을 설명하며, 복잡하고 빠르게 변화하는 환경을 이해하는 새로운 시각과 통찰을 참석자들에게 전했다.
참석한 기업인들은 강연을 통해 급변하는 경영환경을 바라보는 다양한 관점을 접하고, 기업 간 소통과 교류의 시간을 가졌다.
조광희 안양산업진흥원장은 “중동 지역의 지정학적 불안과 글로벌 공급망 재편, 주요국의 통상정책 변화 등으로 대내외 경제 불확실성이 이어지고 있다”며 “이러한 변화 속에서 기업 간 소통과 협력을 강화하고 새로운 기회를 함께 만들어 갈 수 있도록 기업지원과 네트워킹 활성화에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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