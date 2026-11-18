겨울철을 앞두고 비닐하우스와 축사, 난방기기에서 발생하는 화재 위험에 각별한 주의가 요구된다. 낡은 전선과 작은 불티 등 일상 속 부주의가 큰 화재로 이어질 수 있기 때문이다.

경기도소방재난본부는 11월 불조심 강조의 달을 맞아 농업시설과 겨울철 난방기기의 화재 발생 현황 및 사례를 분석하고 시설별 안전관리를 당부했다.

▲농업시설·난방기기 화재 현황 ⓒ경기도소방재난본부

경기소방에 따르면 2024년부터 올해 9월까지 비닐하우스 화재는 676건, 축사 등 동식물시설 화재는 453건 발생했다. 이 가운데 11월부터 이듬해 2월까지 겨울철에 발생한 화재는 각각 248건(36.7%), 202건(44.6%)으로 나타났다.

같은 기간 겨울철 난방기기 화재도 화목보일러 73건, 나무·목탄난로 81건, 석유난로·곤로 26건, 연탄·석탄난로 7건으로 집계됐다.

실제 화재 사례를 보면 비닐하우스에서는 낡거나 손상된 전선과 콘센트가 발화 원인이 됐으며, 담뱃불이나 쓰레기 소각 과정에서 발생한 불티가 비닐에 옮겨붙는 사고도 있었다. 축사 역시 전기설비 관리 소홀로 화재가 발생한 사례가 적지 않았다.

화목보일러와 난로 주변에서는 장작을 넣거나 불을 관리하는 과정에서 튄 불티가 주변 물건에 옮겨붙어 화재로 이어지기도 했다.

이에 경기소방은 비닐하우스와 축사의 전선·콘센트 상태를 수시로 점검하고, 시설 주변 담배꽁초 투기와 쓰레기 소각을 자제할 것을 당부했다. 난방기기 주변에는 가연물을 두지 않고 사용 후 남은 불씨와 재도 완전히 꺼졌는지 확인해야 한다고 강조했다.

경기도소방재난본부 관계자는 “손상된 전선이나 담배꽁초, 작은 불티 하나도 큰 화재로 이어질 수 있다”며 “겨울철 농업시설의 전기설비 점검과 난방기기 안전수칙 준수에 각별히 신경 써 달라”고 말했다.