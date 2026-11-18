담양군문화재단이 인공지능(AI) 시대의 문화와 창의성, 인간의 역할을 조명하는 특별 강연을 마련한다.

재단은 오는 12월 10일 해동문화예술촌 오색동에서 KAIST 문화기술대학원 박주용 교수를 초청해 ‘담양 AI×사람 명사 초청 특별 강연회’를 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 강연은 AI 기술이 인간의 창작과 표현 방식에 미치는 변화와 기술·인간의 창의성이 만나는 지점, AI 시대 새롭게 주목해야 할 문화적 가치와 가능성 등을 주제로 진행된다.

▲박주용 KAIST 교수 초청 강연ⓒ담양군

특히 기술에 대한 전문적인 지식이 없는 군민들도 쉽게 이해하고 공감할 수 있도록 AI 기술의 발전 자체보다 변화하는 시대 속 인간과 문화의 의미를 함께 살펴보는 데 초점을 맞출 예정이다.

강연자로 나서는 박주용 교수는 서울대학교 물리학과를 졸업하고 미국 미시간대학교 앤아버에서 통계물리학과 복잡계 과학 분야 박사학위를 취득했다. 하버드대학교 의과대학 연구 펠로우와 노터데임대학교 연구 펠로우, 케임브리지대학교 방문교수 등을 거쳐 현재 KAIST 문화기술대학원 교수로 재직하고 있다.

담양군문화재단 관계자는 "이번 강연이 AI 시대를 살아가는 군민들이 변화의 흐름을 이해하고 인간의 창의성과 문화의 가치를 새롭게 바라보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.