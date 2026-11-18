경기 안양시의 스마트도시 운영 사례가 경기도의 관심을 받았다. 첨단 기술을 활용한 도시 안전관리와 자율주행 등 안양시의 스마트도시 정책이 경기도 전역으로 확산할 수 있을지 주목된다.

안양시는 추미애 경기도지사가 지난 17일 오후 안양시 스마트도시통합센터를 방문해 주요 운영 현황과 스마트도시 기술을 살펴봤다고 18일 밝혔다.

▲추미애 경기지사(사진 중앙) 안양시 스마트토시 통합센터 방문 기념촬영 ⓒ안양시

이날 추 지사는 센터 상황실에서 주요 사업에 대한 설명을 듣고 홍보체험관을 둘러봤으며, 운전석이 없는 레벨4(Lv4) 자율주행차에 직접 탑승해 주행 성능을 체험했다. 현장에는 최대호 안양시장과 경기도 및 안양시 관계자들이 함께했다.

추 지사는 “통합 관제와 자율주행 등 첨단 기술을 도시 운영에 접목한 안양의 사례를 보니 왜 세계가 주목하는지 알겠다”며 “안양의 스마트도시 우수 사례가 경기도 전역으로 확산해 도민의 안전과 편의 향상으로 이어지길 기대한다”고 말했다.

안양시 스마트도시통합센터는 교통과 방범, 재난, 복지, 환경 등 도시 주요 분야를 하나의 플랫폼으로 통합 관리하는 시설이다. 관내 8000여 대의 CCTV를 연계해 교통·생활 안전은 물론 산불과 하천 범람 등 각종 상황을 실시간으로 살피고 있다.

특히 24시간 관제 체계를 통해 긴급 상황 발생 시 경찰·소방 등 관계기관과 신속하게 대응하고 있으며, 고령자 안심 서비스와 인공지능(AI) 기반 실종자 추적 시스템도 운영해 시민 안전을 지원하고 있다.

시는 이러한 운영 경험과 기술력을 바탕으로 스마트도시 분야에서 국제적인 성과도 이어가고 있다. 2024년 스마트도시 국제표준 인증(U4SSC)을 획득했으며, 올해 9월 핀란드 탐페레에서 열린 국제 포럼과 최근 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC) 2026’에서 AI 기반 도시 운영 사례와 ‘안양 시티버스(Anyang CitiVerse)’를 소개했다.

현재까지 안양시 스마트도시통합센터에는 세계 146개국 1143개 도시에서 총 8677명이 방문해 도시 운영 사례를 살펴봤다.

최대호 시장은 “스마트도시통합센터는 시민의 안전과 편의를 지키는 안양의 안전 컨트롤타워”라며 “안양의 스마트도시 기술과 운영 경험을 바탕으로 경기도와 협력해 시민과 도민이 체감할 수 있는 안전한 스마트도시 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.