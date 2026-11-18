경기 의왕시가 겨울철 김장 준비에 어려움을 겪는 취약계층 아동 가정에 김장김치를 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

의왕시는 경제적 부담으로 김장김치를 마련하기 어려운 드림스타트 사례관리 가구의 식생활을 지원하기 위해 ‘2026년 드림스타트 김장김치 지원사업’을 추진했다고 18일 밝혔다.

▲취약계층 아동 가구에 전달할 김장김치 ⓒ의왕시

이번 지원은 사전 조사를 통해 선정된 54가구를 대상으로 진행됐으며, 경기 남부 두레생협 의왕점을 통해 국내산 배추김치 5㎏과 총각김치 2㎏으로 구성된 김장 세트를 각 가정에 배송했다.

시는 엄선된 우리 농산물로 만든 김장김치를 지원해 아동과 가족들이 겨울철에도 건강하고 균형 잡힌 식생활을 유지할 수 있도록 돕는다는 계획이다. 아울러 지원 가구의 만족도를 조사해 향후 관련 사업에 반영할 예정이다.

김성제 시장은 “정성껏 준비한 김장김치가 아이들과 가족들의 겨울 밥상에 작은 온기가 되길 바란다”며 “앞으로도 아동들이 소외되지 않고 건강하게 성장할 수 있도록 맞춤형 복지 서비스를 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.