경기남부경찰청과 경기도남부자치경찰위원회가 2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 오는 19일 수험생들의 안전한 이동과 원활한 시험장 입실을 위해 특별교통관리에 나선다.

경기남부경찰청은 시험 당일 오전 6시부터 오후 6시 30분까지 경찰관 854명과 모범운전자 등 협력단체 인력 936명, 경찰 차량 등 장비 383대를 시험장 주변과 주요 교차로, 지하철역 등에 배치할 계획이라고 18일 밝혔다.

▲2027학년도 대학수학능력시험 빈 차 태워주기 장소 ⓒ경기남부경찰청

특히 시험장 반경 2㎞ 이내 주요 간선도로에 교통경찰관과 모범운전자를 집중 배치해 수험생 탑승 차량과 대중교통의 원활한 통행을 지원한다. 시험장 주변 불법 주정차로 인한 교통 혼잡을 막기 위해 지방자치단체와 협력해 사전 주차단속도 실시한다.

주요 지하철역과 버스정류장 등 83곳에는 수험생 태워주기 장소를 운영해 이동 편의를 돕는다. 수험생이 탑승한 차량에서 교통사고가 발생하면 우선 수험생의 시험장 입실을 지원한 뒤 사고 조사를 진행할 방침이다.

영어 듣기평가가 진행되는 오후 1시 10분부터 1시 35분까지는 잡상인과 대형화물차 등 소음 유발 차량을 원거리로 우회시켜 시험에 지장이 없도록 할 예정이다.

경찰은 시민들에게 수능 당일 자가용 이용을 자제하고 대중교통을 이용해 줄 것을 당부했다. 부득이하게 차량을 이용할 경우 시험장 전방 200m 지점에서 수험생을 내려준 뒤 차량을 이동해야 한다.

아울러 시험장 도착이 늦어지거나 긴급한 도움이 필요한 수험생은 112에 신고하면 인근 순찰차를 통해 시험장까지 안전하게 이동할 수 있도록 지원할 계획이다.

경기남부경찰청 관계자는 수험생들이 안전하고 원활하게 시험을 치를 수 있도록 교통관리에 최선을 다하겠다며 시민들의 적극적인 협조를 당부했다.