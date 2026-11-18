경기 오산시가 연말을 앞두고 시민들이 지역 문화를 즐기며 겨울의 정취를 나눌 수 있는 특별한 행사를 마련한다.

오산시는 오는 20일부터 21일까지 이틀간 시청 광장에서 ‘2026 오산 겨울빛 누리마켓’을 개최한다고 18일 밝혔다. 이번 행사는 지역 소상공인과 시민이 함께하는 마켓을 비롯해 다양한 공연과 대형 트리 점등식 등으로 꾸며진다.

▲‘겨울빛 누리마켓’ 개최 안내문 ⓒ오산시

행사 기간 낮 12시부터 오후 7시까지 운영되는 문화누리마켓에서는 지역 소상공인과 사회적협동조합, 마을기업 등이 참여해 공예품 등 문화누리카드로 구매할 수 있는 상품을 선보인다. 시민들이 직접 참여하는 만들기 체험도 마련된다.

광장에서는 마술과 피아노 연주, 대중가요, 민요, 앙상블 등 다채로운 공연이 이어진다. 특히 21일에는 뮤지컬 갈라 공연과 오산시 소년소녀합창단, 꿈의 오케스트라 공연이 펼쳐져 축제 분위기를 더할 예정이다.

같은 날 오후 5시에는 시민들이 함께 대형 트리에 불을 밝히는 점등식도 열린다. 시는 대형 트리와 경관조명을 12월 말까지 운영해 시민들에게 겨울밤의 볼거리를 제공할 계획이다.

조용호 시장은 “이번 행사가 시민들이 함께 모여 겨울의 정취를 느끼고 소통하는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 일상에서 문화를 즐기고 함께 어울릴 수 있는 다양한 행사를 마련하겠다”고 말했다.