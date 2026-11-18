인천광역시가 생활폐기물 수집·운반 종사자들의 안전사고 예방과 노동환경 개선을 위한 현장 중심 대책 마련에 나섰다.

인천시는 지난 17일 시청 소통회의실에서 생활폐기물 수집·운반업체 대표와 군·구 담당 팀장 등 60여 명이 참석한 가운데 합동 간담회를 열고 노동 여건 개선 방안을 논의했다고 18일 밝혔다.

▲생활폐기물 수집·운반업체 등 합동간담회 현장 ⓒ인천광역시

이날 간담회에서는 청소차량 안전장치 설치와 작업장 안전표지 강화, 정기 안전교육 등 사고 예방 대책을 비롯해 휴게·위생시설 확충, 야간작업 관리, 기상 악화 시 작업시간 조정 등 근무환경 개선 방안이 다뤄졌다.

특히 군·구는 대행업체 평가와 계약관리 과정에 노동환경 개선 지표를 적극 반영하기로 했다.

광역폐기물처리시설 반입관리 체계 개선 방안도 논의됐다. 혼합 폐기물과 비규격 봉투 반입 등에 대한 제재 기준을 명확히 하고 군·구의 현장 관리 책임을 강화한다는 방침이다.

최명환 시 자원순환정책과장은 “현장의 목소리를 토대로 종사자들이 보다 안전한 환경에서 일할 수 있도록 실효성 있는 제도를 마련하겠다”고 말했다.