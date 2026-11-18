교육위, 관련 조례안 원안 가결…본청 일부 업무 분장

인천 영종교육지원청과 검단교육지원청이 내년 3월 신설될 전망이다. 다만 신설 교육지원청의 인력 확보를 위한 본청 인력 감축과 이에 따른 업무 부담 문제는 과제로 제기됐다.

▲인천시의회 교육위원회 제314회 제2차 정례회 제1차 회의 모습 ⓒ인천시의회

인천시의회 교육위원회는 최근 열린 제314회 제2차 정례회 제1차 교육위원회에서 ‘인천시교육청 행정기구 설치 조례 일부개정조례안’을 심사해 원안 가결했다고 18일 밝혔다.

개정안에는 내년 3월 1일 영종·검단교육지원청을 신설하고, 기존 서부교육지원청을 서해교육지원청으로 명칭 변경하는 내용이 담겼다. 본청의 일부 업무 분장도 조정된다.

교육지원청 신설 자체에는 별다른 이견이 없었지만, 인력 충원을 위해 본청 등의 인력을 감축할 경우 업무 과중과 직원 불만이 발생할 수 있다는 우려가 나왔다.

특히 기존 융합인재교육과를 ‘읽걷쓰AI과’로 변경하고 인력 규모를 확대하는 방안에 대한 지적이 이어졌다.

정종혁 교육위원장은 “특정 부서의 규모를 확대하면 인원이 줄어드는 다른 부서의 업무 부담이 커질 수 있다”며 “직원 대상 설문조사 등 의견 수렴이 필요하다”고 말했다. 이어 부서 명칭 변경과 업무 확대의 실효성도 검토해야 한다고 강조했다.

정선영 의원도 교육지원청 신설에 따른 인력 수급과 운영 대책을 질의하고, 다른 지역의 교육지원청 신설 요구 현황을 확인했다.

한편, 이날 교육위원회는 조례안 20건과 민간위탁 동의안 8건, 민간위탁 보고 12건 등 총 40개 안건을 처리했다.

김영상 의원, iH 공공임대 장기체납·부적격 입주 관리 부실 질타

인천시의회 김영상 의원(더불어민주당·서해구2)이 인천도시공사(iH)의 공공임대주택 장기체납 증가와 부적격 입주자 관리 부실을 지적하며 취약계층 지원 대책 마련을 촉구했다.

▲김영상 인천시의회 의원 ⓒ인천시의회

김 의원은 지난 17일 열린 iH 행정사무감사에서 1년 초과 장기체납액이 2024년 9293만원에서 올해 8월 기준 1억5639만원으로 약 60% 증가했다고 밝혔다.

특히 기초생활수급자와 한부모가구의 체납 비중이 38.82%에 달하지만 임대료 감면제도는 없고, 최근 3년간 위기가정 긴급지원도 4건에 그쳤다고 지적했다.

또한 2022~2026년 부적격 거주 적발 298건 중 타 기관 중복입주가 36건에 달한 점을 지적하며, 입주자 자격변동을 실시간으로 확인할 수 있는 시스템 구축을 요구했다.

김 의원은 “생계형 체납 취약계층을 위한 실질적인 구제 대책과 부적격 입주 방지 시스템을 마련해야 한다”고 강조했다.

이강구 의원, 학교 응급처치교육 강화 조례 개정안 상임위 통과

인천시의회 이강구 의원(국민의힘·연수구5)이 발의한 ‘인천시교육청 응급처치교육 활성화 조례 일부개정조례안’이 지난 17일 시의회 교육위원회를 통과했다.

▲이강구 인천시의회 의원 ⓒ인천시의회

개정안은 학교 응급처치교육의 전문성과 실효성을 높이기 위해 강사 자격 기준을 명문화하고, 교육 결과에 대한 평가와 피드백 체계를 강화하는 내용을 담았다.

특히 응급구조사와 응급처치·심폐소생술(CPR) 교육 수료자 등을 강사 자격 기준에 포함해 전문 인력이 체계적인 교육을 담당하도록 했다.

이 의원은 “응급처치교육이 형식적인 교육에 그치지 않고 학생들의 실질적인 응급대처 능력 향상으로 이어져야 한다”며 “학생들이 위기 상황에서 소중한 생명을 지킬 수 있도록 조례 이행 과정까지 세심하게 살피겠다”고 말했다.

양인모 의원, iH 검단사업단 철수·자족용지 방치 질타

인천시의회 양인모 의원(더불어민주당·검단3)이 인천도시공사(iH)의 검단사업단 이전과 검단신도시 자족용지 장기 미매각 문제를 지적하며 주민 소통과 기업 유치 대책 마련을 촉구했다.

▲양인모 인천시의회 의원 ⓒ인천시의회

양 의원은 지난 17일 열린 iH 행정사무감사에서 검단신도시 주민들의 유지 요청에도 공사가 검단사업단을 루원복합청사로 이전하면서 사전 설명과 안내가 부족했다고 비판했다. 이에 iH 사장은 소통과 홍보가 미흡했던 점을 사과했다.

또한 10년 넘게 매각되지 않은 약 2만7천 평 규모의 검단 스마트위드업 부지와 관련해 공사가 공동사업시행자로서 책임 있는 역할을 해야 한다고 강조했다.

양 의원은 부지 활성화를 위한 투자유치 활동 내역 제출과 함께 LH·인천시와 협력해 실질적인 기업 유치 및 활용 방안을 조속히 마련할 것을 요구했다.