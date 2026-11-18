▲광주시민단체협의회가 18일 광주YMCA 무진관에서 '광주 5개구, 자치시 전환 타당한가'를 주제로 시민참여토론회를 개최하고 있다. 2026.11.18ⓒ프레시안(강병석)

광주지역 5개 자치구를 자치시로 전환하는 법안이 발의된 지 3개월여 만에 첫 시민토론회가 개최됐다. 찬반 양측은 자치구의 재정권·자치권 확대에 공감했지만, 시 전환과 법안 철회를 두고는 합의점을 찾지 못했다.

광주시민단체협의회는 18일 광주YMCA 무진관에서 '광주 5개구, 자치시 전환 타당한가'를 주제로 시민참여토론회를 개최했다. 김이강 서구청장과 임택 동구청장, 신수정 북구청장, 시민단체 관계자 등 150여 명이 참석했다.

이번 토론에서 반대 측은 자치구의 재정·권한 확대 필요성을 인정하면서도 광주를 5개 시로 나누면 공동체의 정체성과 행정의 통일성이 훼손될 수 있다고 우려했다.

최영태 광주5개시분할반대시민모임 공동대표는 "당면한 과제는 지금의 시스템 속에서 구의 재정권과 자치권을 어떻게 확대할 것이냐는 것"이라면서 "5개 구가 각각 시로 전환하면 기업 유치와 문화시설, 버스 노선 등을 둘러싼 갈등과 경쟁이 심화할 수 있다"고 지적했다.

이어 "시 전환 법안을 철회한 뒤 충분한 숙의를 거쳐 광주 공동체를 유지할 대안을 찾아야 한다"고 덧붙였다.

반면 구청장협의회는 5개 자치구를 시로 전환해 기존 전남 시·군과 같은 재정·권한 체계를 적용해야 한다는 입장이다.

김이강 서구청장은 "시·군은 기본 지방세목이 5개이고 국가에서 보통교부세를 직접 받지만, 자치구는 재산세와 등록면허세 2개뿐이고 보통교부세도 직접 받지 못한다"며 "5개 구를 시로 전환해 기초자치단체 간 재정과 권한의 격차를 해소하자는 것"이라고 밝혔다.

발언 이후 현장에서는 법안 철회를 요구하는 질문이 잇따랐다. 한 참석자는 "시민 여론을 감안해 양부남 의원에게 철회를 요청할 의향이 있느냐"고 질문했다.

이에 김 청장은 "이번이 첫 토론회인 만큼 당장 법안을 철회하기보다는 숙의 과정을 거쳐야 한다"며 "시로 전환하지 않고 재정권과 자치권을 제도적으로 보장할 방법이 무엇인지 함께 논의하고 충분히 숙의해 대안을 마련하면서 법안을 처리하는 것이 맞겠다"고 답했다.

한편 광주시민단체협의회는 구청장협의회 등과 후속 협의를 이어가고, 자치구의 재정권·자치권 강화 대안을 논의하는 2차 토론회를 마련할 계획이다.