▲19일 전남광주통합특별시 서구 광덕고등학교앞에서 대동교등학교 선생님이 시험을 치르고 나오길 기원하며 수험생을 꼭 끌어 안고 있다. 2026.11.19 ⓒ프레시안(강병석)

"실수만 하지 말고, 침착하게, 해온 만큼만, 아자!"

19일 오전 7시. 2027학년도 대학수학능력시험장인 전남광주통합특별시 광덕고등학교 앞.

6년 만에 찾아온 수능 한파에도 수능을 치르는 학생들을 응원하기 위한 선생님들과 학부모들의 발길이 이어졌다. 원활한 시험장 운영을 위해 경찰 인력도 배치됐다.

고사장으로 수험생 자녀를 들여보내는 노영화씨(59·여성)는 무사히 시험을 치르길 바라며 아이를 꼭 끌어안았다.

노씨는 아이가 든든하게 밥을 먹고 준비한 만큼 실력을 발휘하길 바라는 마음을 도시락에 담았다.

그는 "아이가 배고프지 않도록 간식도 충분히 넣었고 좋아하는 음식들로 도시락을 채웠다"며 "엄마가 만든 계란말이를 제일 좋아하니까 계란말이랑 된장찌개, 그리고 보쌈까지 엄마의 마음을 가득 담았다"고 말했다.

▲19일 2027학년도 대학수학능력시험을 치르는 수험생이 전남광주통합특별시 서구 광덕고등학교에서 응원을 받으며 고사장으로 들어가고 있다. 2026.11.19 ⓒ프레시안(강병석)

최근 AI 스마트기기와 초소형 카메라·이어폰 등 신종 부정행위 여파로 뒤숭숭한 분위기 속에서 긴장된 표정으로 걸어오던 수험생들은 학교 선생님들을 보자 웃음을 띄었고, 선생님들은 떨지 말고 차분하게 잘하고 오라며 다독였다.

신종 부정행위 여파로 단추 등에 스티커 부착한다는 지침으로 학생들은 대부분 지퍼가 달린 외투와 가벼운 옷차림을 갖추고 시험장을 찾았다.

학생들을 응원하기 위해 이른 아침부터 나왔다는 대동고등학교 선생님은 "오늘 우리 아이들이 실수하지 않고 시험을 잘 치렀으면 좋겠다는 생각만 하고 있다"며 "마지막까지 자신을 믿고 시험에 임했으면 좋겠다"고 말했다.

▲19일 수험생 응원을 위해 전남광주통합특별시 서구 광덕고등학교를 찾은 김대중 전남광주 교육감이 수험생을 격려하고 있다. 2026.11.19 ⓒ프레시안(강병석)

김대중 전남광주통합특별시교육감을 비롯한 교육청 간부들도 이날 광덕고등학교를 찾아 응원과 격려를 보냈다.

특히 신종 부정행위에 대한 우려가 커지면서 수험생의 불안이 큰 점을 감안해 마지막까지 최선을 다해 줄 것을 강조했다.

김 교육감은 "시험 직전에 여러 기준이 바뀌고 확인 절차가 많아서 수험생들이 혼란스럽겠지만 공정한 수능을 위해서 만반의 준비를 어제 밤 늦게까지 했다"이라며 "학생들이 준비한 만큼 좋은 성적을 거둘 수 있도록 끝까지 지원하고 지켜보겠다"고 강조했다.

한편 이날 전남광주 8개 시험지구 86개 시험장에서 3만1704명의 수험생이 2027학년도 대학수학능력시험을 치른다.