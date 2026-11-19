지난 8월 발생한 인천 송도 아파트 돌출발코니 붕괴사고의 원인을 규명하기 위한 조사가 2개월 연장된다.

국토교통부와 인천시 공동 시설물사고조사위원회(이하 사조위)는 사고 원인에 대한 객관적이고 종합적인 분석을 위해 조사기간을 기존 3개월에서 5개월로 연장하기로 의결했다고 19일 밝혔다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

이에 따라 조사기간은 당초 이달 20일에서 내년 1월 20일까지로 늘어난다.

사조위는 지난 8월 21일 조사에 착수한 이후 현장조사와 9차례 전체회의를 진행했으며, 설계도서 등 관련 자료 검토와 관계자 청문, 현장 품질조사 및 구조 검토 등을 실시해 왔다.

이번 연장은 추가 현장조사와 유형별 3차원 수치·구조해석을 진행하고, 현재 추진 중인 정밀안전진단 결과까지 종합적으로 검토하기 위한 조치다.

사조위는 확보한 조사 자료와 안전성 검토 결과를 바탕으로 사고 원인을 면밀히 분석할 계획이다. 다만 명확한 원인이 규명되고 최종보고서 작성이 완료되면 당초 기한보다 앞서 조사를 마무리할 수도 있다.

홍건호 사조위 위원장은 “설계·시공·감리 등의 적정성을 모든 가능성을 열어두고 면밀히 검토하고 있다”며 “추가 조사를 통해 객관적이고 과학적으로 사고 원인을 규명하고 실효성 있는 재발방지대책을 마련하겠다”고 말했다.