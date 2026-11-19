인천광역시가 시민과 인공지능(AI), 디자인을 연결해 도시디자인의 성과를 공유하고 미래 도시공간의 발전 방향을 모색한다.

인천시는 오는 26일부터 27일까지 이틀간 시청 본관 1층 중앙홀에서 ‘2026 인천 창의X디자인 위크(2026 Incheon Creative X Design Week)’를 개최한다고 19일 밝혔다.

▲‘2026 인천 창의X디자인 위크’ 포스터 ⓒ인천광역시

올해 행사는 ‘시민과 AI, 디자인으로 연결하는 도시, 인천’을 주제로 전시와 정책 발표, 강연, 시민참여 프로그램 등으로 진행된다.

첫날인 26일에는 개막식과 공모전 시상식, 공공디자인 유공 표창을 시작으로 도시디자인 정책 발표와 시민디자인단 정책제안 전달식이 열린다. 이어 AI와 일상, 원도심 재생, 지속가능한 도시디자인을 주제로 전문가 강연과 시민 토크콘서트가 진행된다.

특히 시민디자인단은 통학로와 마을, 지하상가 등을 살펴 발굴한 지역 현안을 바탕으로 마련한 정책제안서 4건을 시에 전달할 예정이다.

27일에는 생성형 AI를 활용해 우리 동네 문제를 찾아보는 시민 워크숍 ‘인천공공디자인랩’과 경관정책 전문가 세미나가 열린다. 세미나에서는 국가 및 지자체 경관정책을 주제로 발표와 전문가 토론이 진행된다.

행사 기간 시청 중앙홀에서는 도시디자인 정책과 진행 사업, 시민디자인단 활동, 공모전 수상작 등을 소개하는 전시도 마련된다. 시민디자인단원이 직접 도슨트로 참여해 활동 경험을 공유한다.

행사는 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 사전등록은 공식 누리집에서 가능하다.

이원주 시 도시계획국장은 “시민의 시선과 창의적인 아이디어, AI 기술이 어우러져 인천의 미래 공간을 함께 그려보는 자리가 될 것”이라며 “시민디자인단의 제안도 관련 부서 검토를 거쳐 시정에 반영할 계획”이라고 말했다.