인천광역시가 시민들이 일상에서 인천의 다양한 도시경관을 즐길 수 있도록 온라인 참여 이벤트를 마련했다.

인천시는 다음 달 11일까지 ‘인천 경관 아카이브’ 누리집을 통해 시민 참여형 이벤트 ‘내 안에 인천’을 진행한다고 19일 밝혔다. 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다.

▲'내 안에 인천' 온라인 이벤트 안내문 ⓒ인천광역시

참여 방법은 인천 경관 아카이브에서 마음에 드는 경관 사진을 내려받아 컴퓨터나 태블릿, 휴대전화 바탕화면으로 설정한 뒤 화면을 캡처해 이벤트 게시판에 등록하면 된다.

시는 참여자 중 추첨을 통해 100명에게 경품을 제공한다. 15명에게는 인천 경관기록 화보집 ‘변화하는 인천의 도시모습(3차)’ 한정판을, 85명에게는 인천섬 브랜드 홍보 굿즈인 내년 달력을 증정한다. 당첨자는 다음 달 18일 누리집을 통해 발표하고 개별 통보할 예정이다.

인천 경관 아카이브는 인천의 역사·문화·건축·경관 자산을 기록하고 보존하기 위해 구축한 온라인 플랫폼이다. 도시경관 변천 기록과 공모전 수상작, 시민작가단의 사진 등을 제공하며, 출처를 표기하면 원본 사진도 내려받을 수 있다.

임철희 시 도시디자인과장은 “인천 경관 아카이브는 인천의 어제와 오늘을 담은 기록 저장고”라며 “이번 이벤트를 통해 많은 시민이 일상에서 인천의 경관을 가깝게 만나길 바란다”고 말했다.