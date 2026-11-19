인천문화예술회관이 대학수학능력시험을 마친 수험생들을 위해 연말 공연 3편의 관람료를 50% 할인한다고 19일 밝혔다.

이번 할인은 수험생들이 공연을 통해 입시 부담을 덜고 문화생활을 즐길 수 있도록 마련됐다. 수험표 또는 수시 합격증을 지참하면 할인 혜택을 받을 수 있다.

▲진조크루 '다이나믹 쇼' 공연 사진 ⓒ인천광역시

첫 공연은 오는 29일부터 다음 달 6일까지 소공연장에서 열리는 인천시립극단의 음악극 ‘서푼짜리 오페라’다. 독일 극작가 베르톨트 브레히트의 대표작을 해방 직후 대한민국을 배경으로 재해석한 작품으로, 인간 군상의 모습을 풍자와 유머로 풀어낸다. 수험생은 기존 2만 원인 관람료를 1만 원에 즐길 수 있다.

이어 같은달 9일에는 세계적인 비보이팀 진조크루의 ‘다이나믹 쇼’가 무대에 오른다. 브레이킹 퍼포먼스와 비트박스, 관객 참여 프로그램을 선보인다.

12일에는 창작 뮤지컬 ‘페이크북’이 공연된다. 타인의 사진으로 SNS 스타가 된 사춘기 소녀의 이야기를 유쾌한 코미디와 음악으로 풀어내며 디지털 시대의 진정한 자기다움을 전한다. 두 공연 역시 수험생에게 기존 1만5000원에서 7500원으로 할인된 가격에 제공된다.

할인 예매는 인천문화예술회관 누리집이나 전화를 통해 ‘수능 수험생 할인’ 권종을 선택하면 된다. 공연 당일 현장에서 수험표 또는 수시 합격증을 제시해야 하며, 자세한 내용은 회관 누리집에서 확인할 수 있다.

홍순미 인천문화예술회관장은 “수험생들이 친구, 가족과 함께 공연장을 찾아 그동안 쌓인 스트레스를 해소하고 문화적 활력을 충전하는 시간이 되길 바란다”고 말했다.