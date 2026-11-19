인천광역시가 남촌·삼산농산물도매시장의 유통정보시스템을 통합 구축해 도매시장 운영 효율성을 높이고 시민들에게 실시간 농산물 경매정보를 제공한다.

인천시는 노후 유통정보시스템 재구축 사업을 완료하고 지난 17일 삼산농산물도매시장에서 완료보고회를 개최했다고 19일 밝혔다.

▲유통정보시스템 재구축 사업 완료보고회 현장 ⓒ인천광역시

이번 사업은 2001년 구축된 기존 시스템을 전면 개편하고, 남촌·삼산농산물도매시장이 각각 운영하던 시스템을 통합하기 위해 추진됐다. 시는 두 도매시장 관리사무소와 8개 도매시장법인 간 9차례 실무회의를 거쳐 현장 의견을 반영했다.

새 시스템은 두 도매시장의 유통정보를 통합 관리하고 관리사무소와 도매시장법인 간 업무처리 과정을 디지털화한 것이 특징이다. 이를 통해 행정 효율성을 높이는 동시에 연간 약 3500만 원의 유지관리비를 절감할 것으로 기대된다.

시민 대상 유통정보 서비스도 개선됐다. 기존 수작업으로 제공하던 품목별 가격정보를 자동 연계 방식으로 전환해 경매시간과 품목명, 수량, 출하지 등 상세 경매정보를 실시간으로 확인할 수 있도록 했다.

시는 앞으로 공공데이터 개방 등을 통해 농산물 유통정보의 활용도를 높일 계획이다.

정창화 시 삼산농산물도매시장관리사무소장은 “이번 시스템 재구축을 도매시장 운영의 새로운 전환점으로 삼아 시민들에게 신속하고 정확한 농산물 유통정보를 제공하겠다”고 말했다.