인천광역시가 남촌·삼산농산물도매시장의 유통정보시스템을 통합 구축해 도매시장 운영 효율성을 높이고 시민들에게 실시간 농산물 경매정보를 제공한다.
인천시는 노후 유통정보시스템 재구축 사업을 완료하고 지난 17일 삼산농산물도매시장에서 완료보고회를 개최했다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 2001년 구축된 기존 시스템을 전면 개편하고, 남촌·삼산농산물도매시장이 각각 운영하던 시스템을 통합하기 위해 추진됐다. 시는 두 도매시장 관리사무소와 8개 도매시장법인 간 9차례 실무회의를 거쳐 현장 의견을 반영했다.
새 시스템은 두 도매시장의 유통정보를 통합 관리하고 관리사무소와 도매시장법인 간 업무처리 과정을 디지털화한 것이 특징이다. 이를 통해 행정 효율성을 높이는 동시에 연간 약 3500만 원의 유지관리비를 절감할 것으로 기대된다.
시민 대상 유통정보 서비스도 개선됐다. 기존 수작업으로 제공하던 품목별 가격정보를 자동 연계 방식으로 전환해 경매시간과 품목명, 수량, 출하지 등 상세 경매정보를 실시간으로 확인할 수 있도록 했다.
시는 앞으로 공공데이터 개방 등을 통해 농산물 유통정보의 활용도를 높일 계획이다.
정창화 시 삼산농산물도매시장관리사무소장은 “이번 시스템 재구축을 도매시장 운영의 새로운 전환점으로 삼아 시민들에게 신속하고 정확한 농산물 유통정보를 제공하겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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