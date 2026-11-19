화성특례시가 주민자치회 운영의 실효성을 높이고 지역 특성에 맞는 제도 개선 방안을 마련하기 위해 전문가들과 머리를 맞댔다.

화성시는 지난 18일 동탄구청에서 행정안전부 관계자와 주민자치 분야 전문가, 주민자치위원 등이 참석한 가운데 ‘2026년 행정안전부 주민자치 활성화 시범 컨설팅’을 실시했다고 19일 밝혔다.

▲‘2026년 행정안전부 주민자치 활성화 시범 컨설팅’ 참석자들 기념촬영 ⓒ화성특례시

이번 컨설팅은 행안부가 올해 처음 도입한 전문 컨설팅 사업으로, 공모를 통해 선정된 전국 15개 시·군·구를 대상으로 진행된다. 지자체별 주민자치 운영 현황을 진단하고 지역 여건에 맞는 활성화 방안과 개선 과제를 찾기 위해 마련됐다.

시는 2019년 화성형 주민자치회 추진을 시작해 단계적인 전환을 거쳐 현재 29개 모든 읍·면·동에서 주민자치회를 운영하고 있다. 다만 도시와 농촌이 공존하는 지역 특성과 읍·면·동별 운영 여건, 주민자치 역량 차이 등을 고려한 제도 개선과 체계적인 지원 필요성이 제기돼 왔다.

이에 시는 지난 4일 1차 컨설팅을 통해 주민자치회 조례 개정 방향과 운영상 현안을 검토한 데 이어, 이번 2차 컨설팅에서는 조례 주요 조항의 법적·제도적 적합성을 집중적으로 살폈다.

특히 주민자치회 위원의 자격과 선정 절차, 위원 구성, 사무국 운영 등을 중심으로 상위 법령에 부합하면서 화성의 지역적 특성을 반영할 수 있는 개선 방안을 논의했다. 주민자치회 위원들도 현장에서 겪는 어려움과 제도 개선 의견을 제시했으며, 전문가들은 다른 지역의 운영 사례와 관련 법령을 바탕으로 해결 방안을 모색했다.

시는 앞으로 추가 컨설팅을 통해 도출된 개선 과제를 종합적으로 검토하고 주민자치회 조례 개정과 운영 정책에 반영할 계획이다.

유운호 시 자치행정국장은 “주민자치회가 지역 특성에 맞게 운영되기 위해서는 현장의 목소리를 반영한 제도 개선이 중요하다”며 “주민들이 주도적으로 참여할 수 있는 주민자치 환경을 조성하겠다”고 말했다.