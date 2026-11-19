시민의 권리구제와 공익 보호를 위해 옛 광주광역시에서만 운영되던 '공익소송비용 지원 제도'가 전남광주통합특별시 전역으로 확대 시행된다.

전남광주통합특별시는 '전남광주통합특별시 공익소송비용 지원 조례'를 지난 7월 제정하고 본격적인 운영에 들어갔다고 19일 밝혔다.

이에 따라 소송 제기 당시 옛 광주시 또는 전남도에 주소를 두고 있던 시민(외국인 포함)이라면 누구나 공익을 위한 소송을 마친 뒤 비용 지원을 신청할 수 있게 됐다.

▲전남광주통합특별시 광주청사ⓒ연합뉴스

옛 광주시는 2024년 9월 광역지자체 최초로 관련 조례를 제정했으나, 옛 전남 지역에는 해당 제도가 없었다. 이번 통합시 조례 제정으로 지원 제도가 전 지역으로 확대된 것이다.

지원 대상이 되는 공익소송은 판결의 효과가 소송 당사자를 넘어 다수 시민에게 이익이 돌아가는 사건으로 △사회적 약자 권익 보호 △불합리한 제도 개선 △시민 건강·안전 및 환경 보호 △소비자 이익 보호 등이 주된 목적인 경우다.

다만 통합시와 그 소속 행정청을 상대로 하는 소송이나 개인 간의 사적 분쟁, 형사소송 등은 지원 대상에서 제외된다.

지원을 원하는 시민은 소송이 확정된 날로부터 5년 이내에 신청서와 소송 결과보고서 등 관련 서류를 갖춰 통합특별시 법무담당관에게 제출하면 된다. 지원금액은 예산 범위 내에서 심급별 최대 1000만 원이다.

신청이 접수되면 기획조정실장을 위원장으로 하는 '공익소송지원위원회'가 심의에 나선다. 위원회는 사건의 공익성, 판결 이유, 다른 법률구조와의 중복 여부 등을 종합적으로 심사해 지원 여부와 금액을 최종 결정한다.

제도 시행 후 지난 10월까지 심의 건수는 없었으나, 지난 8월 접수된 1건에 대해 11월 첫 심의가 진행되기도 했다.

최선영 법무담당관은 "이번 조례 제정으로 지역별 제도 차이를 해소하고 특별시 전역에 동일한 지원 기반을 마련했다"며 "공정하고 투명한 심의를 통해 공익소송을 수행한 시민의 비용 부담을 덜고 실질적인 권리구제에 도움이 되도록 제도를 운영하겠다"고 말했다.