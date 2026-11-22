▲이인선 국회 교육위원회 국민의힘 간사(재선·대구 수성구을)ⓒ이인선 의원 사무실

AI 스마트안경에 초소형 카메라, 무선통신기기까지 등장하면서 시험장의 부정행위 수법도 갈수록 교묘해지고 있다. 감독관의 눈을 피해 첨단기기를 활용하는 부정행위를 기존의 육안 확인만으로 막기 어려워지자 국회가 법적 대응에 나섰다.

이인선 국회 교육위원회 국민의힘 간사(재선·대구 수성구을)가 첨단 전자기기를 악용한 시험 부정행위를 근절하고 국가 주요 시험의 공정성을 지키기 위해 이른바 ‘시험 부정행위 방지 3법’을 대표 발의했다.

이번에 발의한 법안은 '고등교육법 일부개정법률' 2건과 '법학전문대학원 설치·운영에 관한 법률 일부개정법률안' 1건이다.

최근 AI 기능이 탑재된 스마트안경과 초소형 카메라, 무선통신기기 등을 이용한 부정행위가 대학수학능력시험과 국가자격시험, 법학적성시험(LEET) 등에서 잇따라 드러나면서 시험 공정성에 대한 우려가 커지고 있다. 시험장에서는 감독관이 응시자의 행동과 소지품을 일일이 확인해야 하지만, 눈에 잘 띄지 않는 첨단기기를 이용한 부정행위까지 걸러내기에는 한계가 있다는 것이다.

현행 제도에도 허점이 있다.

고등교육법은 수능 부정행위에 대해 시험 무효와 1년의 응시자격 정지를 규정하고 있지만, 첨단 전자기기를 탐지하거나 응시자의 소지품과 착용 기기를 확인할 수 있는 구체적인 법적 근거와 관련 범죄에 대한 처벌 규정은 미흡하다.

법학적성시험 역시 부정행위 관리가 법률이 아닌 법학전문대학원협의회 내부 규정에 의존하고 있어 법적 근거를 명확히 해야 한다는 지적이 제기돼 왔다.

이 의원은 이러한 제도적 공백을 메우기 위해 단계적으로 법안 마련에 나섰다. 지난 11일에는 수능 부정행위자의 응시자격 정지 기간을 현행 1년에서 3년으로 늘리는 고등교육법 개정안을 발의한 데 이어, 20일에는 시험 현장의 탐지·조사 권한과 부정행위 처벌을 강화하는 추가 개정안 2건을 내놨다.

핵심은 시험 감독 방식의 변화다. 새 고등교육법 개정안에는 감독관이 전파탐지기 등 탐지장비를 활용하고 응시자의 소지품과 착용 기기를 확인할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 시험이 끝난 뒤에도 부정행위 의심 사례를 조사하고 관계 기관에 자료 제출 등 협조를 요청할 수 있는 근거도 마련했다.

처벌도 강화된다.

AI 기능을 이용해 외부와 통신하거나 답안을 작성하는 행위, 대리응시 및 대리응시를 시키는 행위에 대해서는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 했다. 부정행위로 무효 처리된 수능 성적을 이용해 대학에 입학한 사실이 확인되면 입학허가를 취소하도록 하는 내용도 포함됐다.

시험 현장의 부담을 줄이기 위한 장치도 눈에 띈다. 감독관이 부정행위 관련 민원이나 소송에 휘말릴 경우 법률 상담과 소송 대리 등 필요한 지원을 받을 수 있도록 해 감독 업무의 책임과 권한을 함께 보완하도록 했다.

법학적성시험에 대한 관리도 한층 강화된다.

관련 개정안은 부정행위자의 시험 정지·무효와 최대 5년 범위의 응시자격 정지 근거를 법률에 명시했다. AI 탑재 기기와 전자·정보통신기기의 소지·착용·이용을 부정행위 유형으로 규정하고, 감독관이 탐지장비를 활용하거나 응시자의 소지품과 착용 기기를 확인할 수 있도록 했다.

특히 응시자격 정지 기간이 끝난 뒤 다시 시험에 응시하려는 사람에게는 20시간 이내의 법조윤리 및 인성교육을 이수하도록 하는 내용도 담았다. 단순히 시험 응시를 제한하는 데 그치지 않고 재응시 과정에서 책임 의식까지 갖추도록 하겠다는 취지다.

이인선 의원은 “시험의 공정성은 성실하게 노력한 수험생뿐만 아니라 일반 국민이 국가의 선발·자격제도를 신뢰할 수 있게 하는 가장 기본적인 원칙”이며, “AI 기술이 발전하는 만큼 부정행위 수법도 빠르게 진화하고 있다. 이제는 감독관의 육안 확인이나 사후 대응에만 의존할 것이 아니라 법률에 근거한 탐지·조사 권한과 실효성 있는 처벌 체계를 갖춰야 한다”고 강조했다.

이어 “부정행위로 인해 성실하게 시험을 준비한 수험생이 피해를 보는 일이 없도록 제도적 허점을 보완하고, 국가가 시행하는 모든 시험의 공정성과 신뢰성을 지켜 나가겠다”고 밝혔다.

첨단기술이 시험 부정행위의 새로운 도구가 되는 시대, 시험장의 감독 방식도 달라져야 한다는 목소리가 커지고 있다. 이번 법안이 국회 심사를 거쳐 실제 제도 개선으로 이어질 수 있을지 주목된다.