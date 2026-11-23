경기도가 김 양식이 끝나는 어한기 양식시설을 활용해 새로운 해조류 양식 가능성을 확인했다.

경기도해양수산자원연구소는 김 양식시설을 활용한 꼬시래기 시험양식에 성공했다고 23일 밝혔다.

▲꼬시래기 양식장 ⓒ경기도해양수산자원연구소

이번 시험양식은 김 양식이 끝나는 5월부터 8월까지 유휴 양식시설을 활용하고, 김에 편중된 도내 해면 양식업의 품종을 다양화하기 위해 추진됐다.

연구소는 해양수산부 연구교습어장 국비 사업으로 지난해부터 올해까지 총 8286만 원을 투입해 ‘경기만 해조류 양식 다변화를 위한 꼬시래기류 시험양식’ 연구를 진행했다.

시험 대상은 홍조류에 속하는 개꼬시래기(Gracilariopsis chorda)다. 식이섬유와 칼슘이 풍부해 무침과 샐러드 등 식재료로 활용되며, 한천 원료로도 쓰인다. 특히 높은 수온과 낮은 염분에도 잘 적응해 담수가 유입되는 경기만 해역에서도 양식 가능성이 있는 품종으로 주목받았다.

연구소는 화성시 제부도 외측 해역의 기존 김 양식시설에 전남 장흥군에서 들여온 개꼬시래기 유엽을 입식하고 성장 상태를 조사했다.

지난 3월 17일 입식한 개꼬시래기는 4월 15일 첫 조사에서 평균 길이 30.5㎝를 기록한 데 이어 6월 30일에는 211.6㎝까지 자랐다. 76일 만에 약 7배 성장한 것이다.

수확량도 초기 입식량 90~120㎏의 4~6배 수준인 약 500㎏을 기록하며 경기 바다에서의 양식 가능성을 확인했다.

이번 성과는 김에 집중된 도내 양식산업의 구조를 다변화할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 현재 경기도 해면 양식업 생산량 약 2만9700톤 가운데 김이 약 2만9500톤으로 전체의 99.4%를 차지한다.

특히 김 양식이 종료되는 여름철에는 기존 시설의 활용도가 낮아지는 데다 최근 물김 가격 하락까지 겹치면서 어업인들의 안정적인 소득 확보를 위한 대체 품종 발굴 필요성이 커지고 있다.

연구소는 앞으로 수산전문기술교육 등을 통해 이번 연구 성과를 어업인들에게 알리고, 꼬시래기 양식 확대 가능성을 모색할 계획이다.

김성곤 경기도해양수산자원연구소장은 “수산전문기술교육 등을 통해 어업인들에게 꼬시래기 연구 성과를 적극 홍보할 계획”이라며 “김 중심의 양식 구조를 다변화하고 어업인의 새로운 소득원 발굴에 도움이 되길 기대한다”고 말했다.