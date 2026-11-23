인천광역시가 국제표준에 기반한 안전관리 체계를 다시 한번 인정받으며 시민 안전망 강화에 나섰다.
인천시는 중대시민재해 예방을 위해 운영 중인 안전보건경영시스템(ISO 45001)의 2026년 갱신심사에서 부적합 및 개선권고사항 없이 인증을 갱신했다고 23일 밝혔다.
이번 인증 유효기간은 이달부터 2029년 11월까지 3년이며, 매년 사후심사를 통해 관리체계의 유지와 개선 여부를 점검받는다.
ISO 45001은 국제표준화기구(ISO)가 2018년 제정한 안전보건 분야 국제표준으로, 사업장에서 발생할 수 있는 위험을 사전에 파악하고 예방하기 위한 체계적인 관리 기준을 담고 있다.
이번 심사는 시스템코리아인증원 주관으로 지난 10월 21일부터 23일까지 인천시 본청과 사업소를 대상으로 진행됐다. 서류심사와 현장심사, 종합심사 등 3단계에 걸쳐 안전보건관리체계의 적정성과 현장 이행 수준, 지속적인 개선 여부를 확인했다.
그 결과 중대시민재해 분야 전체 심사에서 부적합이나 개선권고사항이 한 건도 나오지 않았다.
시는 지난해 중대시민재해 분야 전국 최초로 ISO 45001 인증을 받은 데 이어 이번 갱신에도 성공하면서 국제표준에 부합하는 안전관리체계의 운영 성과를 이어가게 됐다.
시는 이번 심사 결과를 바탕으로 본청과 사업소의 안전보건관리체계를 지속적으로 보완하고, 현장 중심의 중대시민재해 예방 활동을 강화할 계획이다.
심연삼 시 시민안전본부장은 “전국 최초 인증에 이어 이번 갱신심사에서도 부적합·개선권고사항 없이 인증을 갱신한 것은 안전을 최우선 가치로 삼고 체계적인 예방활동을 지속해 온 결과”라며 “인증 갱신에 안주하지 않고 안전보건관리체계를 더욱 내실화해 시민의 생명과 안전을 지키는 현장 중심의 예방행정을 실현하겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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