인천광역시가 국제표준에 기반한 안전관리 체계를 다시 한번 인정받으며 시민 안전망 강화에 나섰다.

인천시는 중대시민재해 예방을 위해 운영 중인 안전보건경영시스템(ISO 45001)의 2026년 갱신심사에서 부적합 및 개선권고사항 없이 인증을 갱신했다고 23일 밝혔다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

이번 인증 유효기간은 이달부터 2029년 11월까지 3년이며, 매년 사후심사를 통해 관리체계의 유지와 개선 여부를 점검받는다.

ISO 45001은 국제표준화기구(ISO)가 2018년 제정한 안전보건 분야 국제표준으로, 사업장에서 발생할 수 있는 위험을 사전에 파악하고 예방하기 위한 체계적인 관리 기준을 담고 있다.

이번 심사는 시스템코리아인증원 주관으로 지난 10월 21일부터 23일까지 인천시 본청과 사업소를 대상으로 진행됐다. 서류심사와 현장심사, 종합심사 등 3단계에 걸쳐 안전보건관리체계의 적정성과 현장 이행 수준, 지속적인 개선 여부를 확인했다.

그 결과 중대시민재해 분야 전체 심사에서 부적합이나 개선권고사항이 한 건도 나오지 않았다.

시는 지난해 중대시민재해 분야 전국 최초로 ISO 45001 인증을 받은 데 이어 이번 갱신에도 성공하면서 국제표준에 부합하는 안전관리체계의 운영 성과를 이어가게 됐다.

시는 이번 심사 결과를 바탕으로 본청과 사업소의 안전보건관리체계를 지속적으로 보완하고, 현장 중심의 중대시민재해 예방 활동을 강화할 계획이다.

심연삼 시 시민안전본부장은 “전국 최초 인증에 이어 이번 갱신심사에서도 부적합·개선권고사항 없이 인증을 갱신한 것은 안전을 최우선 가치로 삼고 체계적인 예방활동을 지속해 온 결과”라며 “인증 갱신에 안주하지 않고 안전보건관리체계를 더욱 내실화해 시민의 생명과 안전을 지키는 현장 중심의 예방행정을 실현하겠다”고 말했다.