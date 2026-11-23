인천광역시가 김장철 특수를 틈탄 농·축산물 부정유통 차단과 먹거리 안전 확보를 위한 단속에 나서 위법업소 4곳을 적발했다.

인천시 특별사법경찰은 지난 2일부터 2주간 김치류 제조업체와 축산물판매업소 등 39곳을 대상으로 기획수사를 벌여 관련 법령을 위반한 업소 4곳을 적발했다고 23일 밝혔다.

▲농축산물 판매업소 기획수사 현장 ⓒ인천광역시

이번 수사는 김장철 농·축산물의 부정 유통을 예방하고 시민들에게 안전한 먹거리를 제공하기 위해 추진됐다. 원산지 표시와 축산물 소비기한 준수 여부, 보관 및 표시기준 등을 중점적으로 점검했다.

조사 결과 김치류 제조업체 대부분은 원산지 표시기준을 준수한 것으로 나타났지만, 축산물판매업소 4곳에서 위반사항이 확인됐다.

이 가운데 3곳은 축산물 판매에 필요한 필수 표시사항을 일부 또는 전부 누락했다. 나머지 1곳은 냉동축산물을 해동한 뒤 냉장 상태로 보관·판매해 영업자 준수사항을 위반한 것으로 드러났다.

관련 법령에 따르면 위반행위에 따라 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

시는 적발된 4개 업소에 대한 추가 조사를 거쳐 관할 공소청에 사건을 송치하고, 관할 행정기관에도 위반사항을 통보해 행정처분이 이뤄지도록 할 계획이다.

최종문 시 특별사법경찰과장은 “농·축산물의 올바른 표시와 적정한 보관은 시민 먹거리 안전을 위한 기본 원칙”이라며 “앞으로도 축산물 표시기준과 보관기준 위반 등 부정 유통행위에 대한 수사를 지속해 안전한 먹거리 유통환경을 조성하겠다”고 말했다.