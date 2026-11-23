인천광역시가 김장철 특수를 틈탄 농·축산물 부정유통 차단과 먹거리 안전 확보를 위한 단속에 나서 위법업소 4곳을 적발했다.
인천시 특별사법경찰은 지난 2일부터 2주간 김치류 제조업체와 축산물판매업소 등 39곳을 대상으로 기획수사를 벌여 관련 법령을 위반한 업소 4곳을 적발했다고 23일 밝혔다.
이번 수사는 김장철 농·축산물의 부정 유통을 예방하고 시민들에게 안전한 먹거리를 제공하기 위해 추진됐다. 원산지 표시와 축산물 소비기한 준수 여부, 보관 및 표시기준 등을 중점적으로 점검했다.
조사 결과 김치류 제조업체 대부분은 원산지 표시기준을 준수한 것으로 나타났지만, 축산물판매업소 4곳에서 위반사항이 확인됐다.
이 가운데 3곳은 축산물 판매에 필요한 필수 표시사항을 일부 또는 전부 누락했다. 나머지 1곳은 냉동축산물을 해동한 뒤 냉장 상태로 보관·판매해 영업자 준수사항을 위반한 것으로 드러났다.
관련 법령에 따르면 위반행위에 따라 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.
시는 적발된 4개 업소에 대한 추가 조사를 거쳐 관할 공소청에 사건을 송치하고, 관할 행정기관에도 위반사항을 통보해 행정처분이 이뤄지도록 할 계획이다.
최종문 시 특별사법경찰과장은 “농·축산물의 올바른 표시와 적정한 보관은 시민 먹거리 안전을 위한 기본 원칙”이라며 “앞으로도 축산물 표시기준과 보관기준 위반 등 부정 유통행위에 대한 수사를 지속해 안전한 먹거리 유통환경을 조성하겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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