인천광역시 검단선사박물관이 개관 18주년을 맞아 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 문화체험행사를 마련한다.

검단선사박물관은 오는 28일 박물관 전시실과 교육실 등에서 가족 문화체험행사 '선사랑 우리랑'을 개최한다고 23일 밝혔다. 이번 행사는 시민들이 가족과 함께 다양한 체험활동을 즐기며 선사시대 역사와 문화를 친숙하게 접할 수 있도록 기획됐다.

▲문화체험행사 '선사랑 우리랑' 안내문 ⓒ검단선사박물관

주요 프로그램은 크리스마스를 앞두고 자신만의 오르골을 꾸미는 '크리스마스 오르골 꾸미기'와 작은 보석을 붙여 유물의 모습을 완성하는 '유물 보석십자수 만들기' 등이다.

이와 함께 전시 유물을 자세히 살펴보며 박물관을 탐구하는 '박물관 탐구생활'과 체험 참가자를 대상으로 한 '행운의 뽑기'도 진행한다.

검단선사박물관은 2008년 11월 27일 개관한 이후 인천 서북부 지역의 도시개발 과정에서 발굴된 선사시대부터 조선시대까지의 유물을 전시하고, 다양한 교육·문화 프로그램을 통해 지역의 역사와 문화를 소개해 왔다.

행사는 오는 28일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다. 별도 사전 예약 없이 당일 현장에서 선착순으로 참여할 수 있으며 참가비는 무료다.

조규명 검단선사박물관장은 “개관 18주년을 맞아 마련한 이번 행사가 어린이와 가족들이 선사시대 역사와 문화를 쉽고 재미있게 접하는 기회가 되길 바란다”며 “박물관 야외 선사공원에서 가을의 정취도 느끼며 온 가족이 함께 즐거운 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.