인천광역시 삼산농산물도매시장이 노후 유통정보시스템을 개선해 농산물 유통 효율성과 시민 편의를 높인 성과를 인정받았다.

인천시는 농림축산식품부가 주최한 '2026년 공영도매시장 우수사례 경진대회'에서 삼산농산물도매시장의 '농산물 유통정보시스템 재구축' 사례가 전국 지방자치단체 가운데 유일하게 우수상에 선정됐다고 23일 밝혔다.

▲'2026년 공영도매시장 우수사례 경진대회' 시상식 ⓒ인천광역시

이번 경진대회는 공영도매시장의 공적 역할을 강화하고 농산물 유통구조 개선을 위한 우수사례를 발굴·공유하기 위해 마련됐다. 정부 정책 참여와 도매시장 활성화, 재난·안전관리 등 다양한 분야를 평가했다.

삼산농산물도매시장은 2001년부터 운영해 온 노후 유통정보시스템을 전면 개편해 변화하는 농산물 유통환경에 대응할 수 있는 기반을 마련한 점에서 좋은 평가를 받았다.

특히 남촌·삼산농산물도매시장이 각각 운영하던 유통정보시스템을 하나로 통합해 행정업무 효율성을 높이고 유지관리비 절감 기반을 마련했다. 도매시장 누리집의 농산물 경매정보 제공 방식도 기존 수작업에서 자동 연계 방식으로 바꿔 시민들이 관련 정보를 더욱 편리하게 확인할 수 있도록 했다.

이번 수상으로 삼산농산물도매시장은 한국농수산식품유통공사 사장 표창과 포상금을 받는다. 2026년 도매시장 운영실적 평가에서도 0.5점의 가점을 확보했다.

시는 이번 성과를 바탕으로 유통정보시스템을 안정적으로 운영하고 정보서비스를 개선해 생산자와 소비자 모두에게 도움이 되는 유통정보 제공을 확대할 계획이다.

정창화 삼산농산물도매시장관리사무소장은 “이번 수상은 노후 유통정보시스템을 개선하고 도매시장 운영의 효율성과 시민 편의를 높이기 위해 노력한 성과를 인정받은 것”이라며 “앞으로도 변화하는 농산물 유통환경에 발맞춰 디지털 기반의 유통행정을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.