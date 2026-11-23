마사회, 말 사진·AI 이미지 공모전 수상작 28점 공개

한국마사회가 사진과 생성형 인공지능(AI)으로 담아낸 말의 다양한 모습을 공개한다.

▲일반사진 부문 대상 배영진 씨 '말이 통하는 사이' ⓒ한국마사회

마사회는 '제28회 말 사진·AI 이미지 공모전' 수상작 28점을 선정해 지난 20일 발표했다고 23일 밝혔다.

'찰나의 말, 영원한 이야기'를 주제로 열린 이번 공모전에는 지난 10월 한 달간 총 2913점이 접수됐다. 올해는 기존 일반사진 부문에 AI 이미지 부문을 새롭게 도입해 참가자들이 다양한 방식으로 말의 이야기를 표현할 수 있도록 했다.

일반사진 부문 대상은 배영진 씨의 '말이 통하는 사이'가 차지했다. 제주 들판에서 아이가 건넨 당근을 말이 부드러운 눈빛으로 받아먹는 순간을 담아 사람과 말의 따뜻한 교감을 표현했다.

AI 이미지 부문 첫 대상은 박희복 씨의 '얼어붙은 차원을 깨우는 시선'이 선정됐다. 빙하 아래 수중에서 얼음 구멍 너머 백마를 바라보는 상상 속 장면을 독창적으로 구현해 높은 평가를 받았다.

심사는 참신성, 주제 부합성, 심미성, 완성도, 스토리텔링 등을 기준으로 진행됐다. 수상자에게는 총 1300만원의 상금과 상장이 수여된다.

수상작 28점은 다음달 11일부터 내년 1월 31일까지 말박물관 특별전시실에서 작품에 담긴 사연과 함께 전시된다.

김대헌 마사회 홍보실장은 “카메라로 포착한 순간과 AI로 그려낸 상상 속 장면 모두에서 사람과 말이 함께 써 내려온 이야기를 만날 수 있었다”며 “앞으로도 더 많은 국민이 말문화를 친근하게 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

마사회, 정부혁신박람회서 말문화 활용 미래교육 소개

한국마사회가 말문화를 활용한 미래교육과 공공서비스 혁신 성과를 국민들에게 소개한다.

▲'2026 정부혁신박람회' 포스터 ⓒ한국마사회

마사회는 오는 25일부터 27일까지 사흘간 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 정부혁신박람회'에 참가해 체험형 전시부스를 운영한다.

행정안전부가 주관하는 이번 박람회에서 한국마사회는 '말(馬)이 되는 혁신, 말문화와 함께하는 미래교육'을 주제로 다양한 전시와 체험 프로그램을 선보인다.

주요 프로그램은 말과의 교감을 통해 정서적 안정과 힐링을 경험하는 '말랑말랑 마음교실'이다. 방문객들이 직접 참여하는 체험교육과 증강현실(AR) 기술을 활용한 말 포토존도 운영해 일상에서 말문화를 친근하게 접할 기회를 제공한다.

이와 함께 마사회가 추진해 온 주요 혁신사례와 국정과제 성과도 전시한다. 특히 관람객이 직접 참여하는 투표를 통해 우수사례를 선정하는 프로그램을 마련해 국민의 시각에서 공공서비스 혁신 성과를 공유할 예정이다.

마사회는 이번 박람회에서 국민이 체감할 수 있는 공공서비스 개선 사례와 말문화의 교육·문화적 가치를 알리고, 현장 의견을 향후 혁신과제 발굴에도 반영할 계획이다.

마사회 관계자는 “말문화가 지닌 교육적·문화적 가치를 국민과 나누고 다양한 혁신성과를 소개하는 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 국민의 관점에서 공공서비스를 개선하고 국민과 함께하는 혁신을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.