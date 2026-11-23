인천문화재단이 지역 예술인과 예술단체의 창작활동을 지원하기 위해 2027년 예술창작지원사업 공모에 나선다. 지역 예술인의 참여 기회를 넓히고 현장 의견을 반영해 지원 기준과 사업 유형도 일부 개편했다.

23일 인천문화재단에 따르면 재단은 '2027 인천문화재단 예술창작지원사업' 공모를 이날부터 시작한다. 공모 분야는 예술창작일반지원과 예술창작집중지원 등 2개 분야다.

▲2027년 예술창작지원사업 공모 안내 ⓒ인천문화재단

신청은 다음 달 1일 오전 10시부터 23일 오후 5시 59분까지 국가문화예술지원시스템(NCAS)을 통해 온라인으로 접수하면 된다.

이번 사업은 예술인 간담회와 예술지원사업 환류 간담회에서 나온 현장 의견을 반영해 개편한 것이 특징이다.

먼저 인천을 기반으로 활동하는 예술인과 단체에 더 많은 기회를 제공하기 위해 신청자격을 조정했다. 개인은 공고일 기준 인천 거주 예술인, 단체는 인천에 소재한 등록 예술단체로 신청할 수 있다. 다만 자격 요건과 별도로 분야별 활동실적 기준도 충족해야 한다.

지원 분야에도 변화가 있다. 기존 공연 분야의 세부 유형이었던 '축제형 사업'을 문화일반 분야의 '예술축제'로 통합하고 지원 규모를 확대했다. 공연 중심 축제뿐 아니라 다양한 장르가 결합된 예술축제까지 지원해 창작 영역을 넓힌다는 취지다.

시각 분야 기획전은 신청자격을 완화해 개인 신청 시 전시기획자와 참여 작가가 동일한 경우에도 지원할 수 있도록 했다.

사업 장소에 대한 심사 기준도 구체화했다. 내년부터는 인천 내 사업 추진 여부를 확인할 수 있도록 신청서와 국가문화예술지원시스템에 구체적인 사업·발표 장소를 기재해야 한다. 대관이 확정되지 않았더라도 예정 장소를 작성하면 신청할 수 있다.

문화일반 분야의 '작은예술공간'은 국가문화예술지원시스템과 지원신청서 모두 동일하게 공간명을 신청 주체로 기재해야 한다.

신청에 어려움을 겪는 예술인을 위한 현장 안내창구도 운영한다. 다음 달 15일부터 18일까지 인천아트플랫폼 A동 1층 교육라운지에서 국가문화예술지원시스템 이용과 신청 절차 등을 안내할 예정이다.

공모 관련 자세한 내용은 인천문화재단 누리집 공지사항과 '2027 인천문화재단 예술창작지원사업 신청안내서'에서 확인할 수 있다. 한편 인천문화재단은 같은 날 '공연장상주단체 육성지원사업' 공고도 시작한다.