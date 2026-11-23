경기 화성지역의 전통 민요인 화성팔탄민요가 시민들과 만나 흥겨운 우리 소리의 매력을 전한다.

화성특례시는 팔탄면 향토민요 보존회가 다음 달 5일 오후 3시 누림아트홀에서 제5회 정기공연 '들판에 흥나니, 삶이 신명날세'를 개최한다고 23일 밝혔다.

▲'들판에 흥나니, 삶이 신명날세' 공연 안내문 ⓒ화성특례시

경기도 지정 무형유산 제65호인 화성팔탄민요는 팔탄 지역 주민들의 삶과 정서를 담은 전통 민요다. 팔탄면 향토민요 보존회는 지역 고유의 소리와 문화를 보존하고 후대에 전하기 위해 꾸준히 전승 활동을 이어오고 있다.

특히 2024년부터 세계민속축제에 참가하며 화성팔탄민요를 국내외에 알리고, 세계인이 함께 즐길 수 있는 K-민요로 발전시키기 위한 활동도 펼치고 있다.

이번 공연은 '들녘에서 피어난 소리, 함께 나누는 삶의 신명'을 주제로 진행된다. 삶이 노래가 되고 노래가 다시 삶이 되는 우리네 이야기를 한 편의 극으로 구성해 전통 민요에 담긴 삶의 애환과 공동체의 정서를 무대에 담아낼 예정이다.

공연은 팔탄면 향토민요 보존회가 주최하고 경기도와 화성특례시, 화성특례시의회가 후원한다. 시민 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 입장권은 공연 당일 오후 2시부터 현장에서 선착순 배부한다.

정명근 시장은 “전통의 명맥을 잇기 위해 애써주시는 박준영 팔탄면 향토민요 보존회장을 비롯한 관계자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “과거 들녘에서 함께 부르던 우리네 삶의 노래가 이번 공연을 통해 시민들에게 깊은 울림과 위로를 전하기를 바란다”고 말했다.