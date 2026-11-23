경기 의왕시가 고교학점제와 변화하는 대학입시 제도에 대한 이해를 돕기 위해 학생과 학부모를 대상으로 설명회를 열었다.

의왕시는 지난 21일 포일어울림센터 대강당에서 학생과 학부모 100여 명이 참석한 가운데 '고교학점제 설명회'를 개최했다고 23일 밝혔다.

▲'고교학점제 설명회' 모습 ⓒ의왕시

의왕진로진학상담센터 주관으로 열린 이번 설명회는 학생들이 자신의 진로와 적성에 맞는 과목을 선택하고 체계적인 학업 계획을 세울 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

이번 강연은 임명선 대학저널 진로입시문제연구소장이 맡아 고교학점제의 내신 평가와 과목 이수 기준, 2028학년도 대입 개편 주요 내용과 준비 방향 등을 설명했다.

또한 대학 전공 계열별 권장 선택과목과 진로에 맞는 학업 설계 방법, 자기주도적 학습 및 학교생활 관리 방안 등을 소개하고 학부모의 역할에 대해서도 안내했다. 강연 후에는 질의응답을 통해 참석자들의 궁금증을 해소하는 시간도 마련됐다.

한편, 2차 설명회는 오는 28일 오전 10시 의왕시청 대회의실에서 열린다. 관내 초등학교 5학년부터 고등학교 1학년까지의 학생과 학부모가 대상이며, 참여 신청은 의왕시 통합예약시스템에서 할 수 있다.

김성제 시장은 “앞으로도 맞춤형 진로·진학 정보를 지속적으로 제공해 학생들이 자신의 미래를 주도적으로 설계할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.