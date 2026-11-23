강원특별자치도교육청진로교육원(원장 이은숙)은 21일 진로교육원 꿈마중 소강당에서 2026 글로벌 현장직업체험 진로교육 프로젝트 결과보고회를 열고 1년간의 진로 탐색 일정을 마무리했다.

이번 프로젝트는 진로미술과 진로체육 2개 분야에 도내 고등학생 각 20명씩 총 40명이 참여해 1년간 진행했다.

▲2026 글로벌 현장직업체험 진로교육 프로젝트 결과보고회. ⓒ강원특별자치도교육청진로교육원

참여 학생들은 국내캠프 2회와 해외캠프 1회를 거치며 관심 분야의 직업 세계를 탐색하고 현장직업체험을 통해 진로를 구체화했다.

결과보고회에서는 학생들의 1년간 활동 과정과 성과를 전시했다.

진로미술 분야는 시각화 작품과 진로 포트폴리오를, 진로체육 분야는 프로젝트 활동 결과물과 체육 직업 가이드북 큐레이션 자료를 선보였다.

이어 분야별 팀 프로젝트 성과 발표와 학생 개인별 소감 발표를 진행하며 진로에 대한 생각 변화와 앞으로의 진로 설계 방향을 나눴다.

강원특별자치도교육청진로교육원은 학생들의 1년간 활동 과정과 성장 이야기를 담은 꿈을 향한 한 걸음 책자도 연말까지 제작해 도내 고등학교와 교육기관에 배포하기로 했다.

이은숙 강원특별자치도교육청진로교육원장은 "1년 동안 현장에서 직접 보고 배우며 꿈을 구체화한 학생들이 대견하다"며 "앞으로도 학생들의 적성과 흥미를 반영한 특화된 진로교육 프로그램으로 진로개발 역량을 키워 나가겠다"고 말했다.