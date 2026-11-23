윤석열 전 대통령 처가가 연루된 경기 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 허위공문서 작성 등 혐의로 1심에서 무죄를 선고받은 양평군 공무원 3명에게 검찰이 항소심에서도 각각 징역 1년을 구형했다.

23일 법조계에 따르면 수원지방공소청은 지난 18일 수원지법 형사4부(김희석 부장판사) 심리로 열린 공무원 3명의 항소심 결심 공판에서 이들에게 각각 징역 1년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

▲수원법원종합청사 전경. ⓒ프레시안(전승표)

이들은 공흥지구 도시개발사업 당시 양평군청 실무자와 팀장, 과장으로 근무하며 허위공문서 작성 및 행사 혐의로 기소됐다.

이번 항소심은 민중기 특별검사팀이 지난해 7월 양평 공흥지구 특혜 의혹 수사에 착수하면서 요청에 따라 중단됐다가 약 1년 4개월 만에 재개됐다.

공무원들은 윤 전 대통령의 처남 김진우씨가 실질적으로 소유한 시행사 ESI&D가 추진한 공흥지구 도시개발사업의 준공기한을 임의로 연장해주기 위해 관련 문서를 허위로 작성한 혐의를 받는다.

당초 사업 완료 시한은 2014년 11월이었지만, 시행사가 이를 1년 8개월가량 넘긴 것으로 조사됐다.

검찰은 준공기한 변경이 '중대한' 사항인데도 공무원들이 이를 '경미한' 변경인 것처럼 보고서를 작성해 정식 절차를 생략하고 상급자의 결재를 받은 것으로 판단했다. 또 아파트 350세대의 준공이 지연될 경우 민원이 발생할 것을 우려해 범행한 것으로 봤다.

그러나 1심 재판부는 사업 시행 기간이 지났다는 이유만으로 기존에 승인된 사업계획이 무효가 되는 것은 아니며, 피고인들이 사업 기간 연장을 위해 허위공문서를 작성했다고 보기 어렵다며 무죄를 선고했다.

당시 검찰은 이들에게 각각 징역 1년을 구형했으며, 무죄 판결에 불복해 항소했다.

항소심에서도 피고인들은 특정 인물에게 특혜를 주기 위해 위법하게 업무를 처리한 사실이 없다며 검찰의 항소를 기각해 달라고 요청했다.

변호인들은 최후변론에서 "경기도의 수사 의뢰 이후 약 5년 동안 강도 높은 특검 조사 등이 이뤄졌지만 혐의가 없다는 결과가 나왔다"며 "피고인들은 특혜를 주려 한 것이 아니라 처음 맡은 도시개발사업에서 각자 담당 업무를 처리한 것"이라고 주장했다.

공무원 3명도 혐의를 부인하며 무죄를 주장했다.

이들의 항소심 선고는 다음 달 16일 오전 10시 10분 열린다.

한편 특검팀은 지난해 12월 양평 공흥지구 특혜 의혹과 관련해 국민의힘 김선교 의원과 김건희씨 모친 최은순씨, 오빠 김진우씨, 다른 전·현직 양평군 공무원 2명을 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 혐의로 불구속 기소했다. 이 사건은 현재 1심 재판이 진행 중이다.