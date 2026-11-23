농협중앙회 강원본부(본부장 김병용)는 NH도농상생국민운동본부와 23일 강원특별자치도청에서 우리 농산물로 만든 김장김치 나눔 전달식을 갖고 김장김치(10kg) 230박스를 전달했다.

이날 전달식에는 김병용 농협중앙회 강원본부장, 김영수 강원특별자치도 행정부지사, 신형철 강원사회복지공동모금회장 등이 참석해 도농상생 실천과 지역사회 나눔의 의미를 함께했다.

ⓒ농협 강원본부

이번 나눔은 NH도농상생국민운동본부가 주관하고 신용카드사회공헌재단이 후원하는 사회공헌활동으로, 강원사회복지공동모금회를 통해 전달된 김장김치는 속초·양양·강릉 등 지역 푸드뱅크에 배분되어 취약계층 230가구에 전달될 예정이다.

특히 김장철을 맞아 우리 농산물로 정성껏 만든 김장김치를 지역 내 소외계층에 전달함으로써 농업·농촌의 가치를 나누고 지역사회와 함께하는 상생의 의미를 더했다.

김병용 강원본부장은 “이번 김장김치 나눔이 지역 내 취약계층의 따뜻한 겨울나기에 보탬이 되고, 우리 농산물 소비 촉진에도 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 농협은 도농상생과 지역사회 공헌을 위한 다양한 활동을 지속적으로 추진하고, 농업인의 마음을 이해하고 함께하는 농심천심(農心天心) 운동을 적극 실천해 나가겠다”고 말했다.

NH도농상생국민운동본부는 2005년 설립된 사단법인으로 도농 교류와 농촌 일손 돕기, 재해 복구, 의료·교육 지원, 농촌 문화 활동 등을 추진하고 있다.